El tarjeteo aumenta más en segmentos de menores ingresos

El financiamiento con tarjetas de crédito crece con fuerza en Paraguay y preocupa el avance sobre todo para los segmentos de más bajos ingresos que utilizan sobre todo para financiar compras del súper, especialmente de alimentos.

Según los datos presentados, al mes de marzo último, el saldo global financiado con tarjetas de crédito por los bancos llegó a G. 6,67 billones, que representa un salto del 30,49% al monto que llegaba en marzo del año 2025 (G. 5,11 billones). Si bien los usuarios aprovechan los ganchos de promociones y reintegros para realizar compras con dicho instrumento, preocupa el nivel acelerado de endeudamiento, sobre todo para niveles de menores ingresos, ya que muchos de ellos no alcanzan cubrir el costo de vida, por lo que terminan endeudándose.

Lea más: Endeudamiento con tarjeta avanza y aumentó 30,64% a febrero

Líneas de menor ingreso son las que más crecen

Al desagregar por niveles de deuda, se observa que las líneas de crédito de hasta G. 3.000.000 registran un aumento anual del 47,7% en la cartera que llegó a G. 1,45 billones hasta marzo del presente año. Este nivel agrupa normalmente a los usuarios de menores ingresos, incluso por debajo del salario mínimo y es justamente el segmento que registra mayor incremento en los niveles de deuda. Según los datos del Banco Central, este segmento registra una tasa de morosidad que viene en aumento y que fue del 7,2% en marzo último, el más alto entre todos los segmentos. El crecimiento repentino en el segmento de tarjetas apunta en parte a iniciativas de las entidades bancarias y aperturas de nuevas cuentas.

Por otra parte, el grupo con líneas de crédito de entre G. 3 y G 5 millones, alcanzó en su cartera un total de G. 820.800 millones, con 17,9% de aumento respecto al año pasado y una tasa de morosidad del 7%, de acuerdo con los registros oficiales. En cuanto a las líneas superiores a G. 10 millones, registró un saldo global de G. 3,31 billones, con un aumento del 30,70%. No obstante, este segmento registra el nivel de mora más bajo en comparación a los demás, del 3,2% a marzo último.

De acuerdo con los datos del informe financiero, el endeudamiento con tarjetas viene creciendo muy por encima del promedio del crédito general en moneda nacional que creció 13% en el mismo mes. La cartera global de créditos a marzo último fue de G. 192,65 billones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, la cartera de consumo representa un mayor riesgo para las intermediarias, y de hecho se mantiene en el segmento con mayor tasa de atraso en pagos o de mora, por encima del 5%.

Lea más: Preocupa acelerada suba de deudas con tarjetas y crédito para consumo

Tasas para tarjeteo aumentaron

En marzo del presente año, la tasa de interés activa promedio que cobraron los bancos y las empresas financieras por préstamos en moneda nacional al público se situó en 16,40%, lo que representó una breve disminución con respecto al mes anterior, pero aún por encima de lo que registraba en febrero del año pasado de 14,26%. La mayoría de los rubros registró disminuciones en sus tasas en línea con la rebaja de la tasa de política monetaria del BCP, a excepción de la tasa interés para tarjetas de crédito que mantienen una línea ascendente. No obstante, el mayor costo financiero del instrumento, no frena su uso.

Los bancos cobraron en promedio una tasa del 19,10% por el uso de la tarjeta para financiamiento, que es un porcentaje superior al 16,36 % que estaba vigente en marzo del año pasado.