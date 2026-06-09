Profesional contable ante los desafíos de la IA y la automatización: ¿por qué el rol del contador sigue siendo clave?

En el marco Día del Contador, Alba Talavera, directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), sostuvo que la inteligencia artificial y avances tecnológicos similares, ayudan y agiliza tareas pero no reemplazan al profesional. Subrayó que la actualización normativa y tecnológica ya define el futuro del sector.

La profesión contable cumple un papel fundamental en la gestión financiera, el control de recursos, la transparencia institucional y la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado, pero como toda profesión se enfrenta a retos constantes propios de una economía en crecimiento. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Paraguay existen 24.093 personas cuya ocupación principal corresponde a la de contador.

Según Talavera, la exigencia más inmediata para el contador paraguayo es doble: mantenerse actualizado y dominar la tecnología. Sin esas condiciones, acotó que resulta resulta difícil ejercer la profesión con solvencia.

Talavera destacó el papel del contador en las decisiones estratégicas empresariales. “El profesional no se limita a registrar operaciones o cumplir obligaciones, sino que produce información para orientar el rumbo de un negocio”, afirmó.

Entre los insumos que mencionó aparecen los ratios contables utilizados para evaluar variables clave: rotación de mercaderías, liquidez y solvencia. Esos indicadores, explicó, son parte del análisis que permite decidir desde políticas de inversión hasta definiciones operativas.

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Actualización permanente: el desafío que no se negocia

En el diagnóstico de Talavera, la formación universitaria ofrece una base sólida, pero la práctica profesional y la educación continuada se vuelven determinantes. El motivo es la velocidad con que cambian las reglas del juego, en particular en materia tributaria y regulatoria.

Como recomendación concreta, instó a los contadores a monitorear con frecuencia la web de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios): incluso “dos a tres veces a la semana”, dijo, para seguir decretos, leyes y resoluciones. El mensaje de fondo es que el ejercicio profesional exige un seguimiento constante porque el marco normativo “es cambiante permanentemente”.

Junto a la actualización normativa, Talavera identificó un segundo desafío que atraviesa toda la profesión: el tecnológico. La interacción con la DNIT, señaló, ya no depende del contacto presencial. La lógica actual pasa por canales digitales para consultas, respuestas y gestiones, lo que obliga al contador a operar con herramientas tecnológicas y procesos en línea.

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Facturación electrónica: más control y más confianza

Talavera destacó un instrumento específico como emblema de la digitalización contable en este tiempo que es la facturación electrónica. Desde su perspectiva, este sistema aporta un beneficio central para el ejercicio profesional: mayor seguridad y precisión en la información.

En particular, afirmó que la factura electrónica ofrece “tranquilidad” respecto de la autenticidad de los comprobantes, al reducir el riesgo de recibir facturas falsas. Además, subrayó que los informes llegan automáticamente a la administración tributaria, lo que modifica la dinámica del cumplimiento y refuerza la trazabilidad de los datos.

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¿Cuántos contadores ejercen la profesión y en qué rubros?

En el marco de la conmemoración del Día del Contador, que se celebra en Paraguay cada 9 de junio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó algunos resultados censales, que identifican en Paraguay a 24.093 personas cuya ocupación principal corresponde a la de contador. De este total, 14.701 son mujeres, equivalente al 61,0%, mientras que 9.392 son hombres, que representan el 39% del total.

En cuanto a la distribución por rama de actividad económica, la mayor concentración de contadores se encuentra en el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, donde trabajan 14.327 personas, lo que representa cerca del 59,5% del total. Le siguen la administración pública y defensa; planes de seguro social obligatorio, con 2.224 contadores, y el sector de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 1.731 profesionales.

Asimismo, se observa una presencia significativa en actividades financieras y de seguros, con 996 personas; en la industria manufacturera, con 664; y en los sectores de construcción, transporte y almacenamiento, enseñanza, información y comunicación, entre otros.