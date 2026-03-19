Contadores piden que no “se rebusquen” más por el contribuyente ante baja de recaudaciones

En un contexto de economía de Guerra señalado por el Gobierno por la caída de las recaudaciones, autoridades de la cartera económica anunciaron medidas de “ajustes de cinturones”, pero que nuevamente recaería principalmente sobre el contribuyente. Una de las primeras acciones que mencionó el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos para mejorar las recaudaciones es justamente un proyecto para limitar el uso de la figura de “utilidades en reserva” de las empresas

La normativa permite a las firmas destinar utilidades en reservas en lugar de capitalizarlas o distribuirlas como dividendos —lo que implicaría el pago de impuestos—, pero no establece límites de tiempo. Lo que la cartera económica busca es establecer un plazo de tres años para que las empresas que tengan en reserva esas utilidades puedan capitalizarlas o distribuirlas, para garantizar el cobro del IDU (Impuesto a la Distribución de Utilidades) del 8%.

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No es sano cargar al contribuyente

Sobre el punto, la Lic Alba Talavera directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay rechazó dicha intención del Gobierno como método de recaudación. La profesional consideró que no es sano afectar nuevamente al contribuyente, e instó a las autoridades ajustarse los cinturones ellos, reduciendo gastos superfluos.

La profesional lamentó que esta estrategia del Gobierno nuevamente terminará impactando fuertemente a la mayoría de estas empresas que hoy están en quiebra a causa que no están pudiendo cobrarle al Estado como el caso de algunas empresas constructoras. Refiriéndose a las deudas atrasadas que tiene el Gobierno con estas empresas.

“Ahora quieren que de vuelta el contribuyente cargue sobre sus espaldas ese peso. Pero ¿por qué no se ajustan ellos los cinturones?, cuestionó Alba Talavera.

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La experta afirmó que rebuscarse de vuelta en los contribuyentes no es la medida sana de ninguna manera y bajo ningún aspecto. “Yo me espanté cuando me enteré de esto. “No se puede hacer estas cosas, imposible no es la forma correcta”, ratificó la profesional.

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Nuevo golpe para las empresas

A su vez, la contadora Lilian Torres detalló que a través de este mecanismo legal de las “utilidades en reserva” muchas veces las sociedades usan para fortalecer su patrimonio. Reservan ese dinero, porque tienen una expectativa de negocio que no necesariamente requiere que se capitalice, pero que hoy la DNIT dice que existe un abuso (evasión) por parte de las empresas y buscan establecer un tope para asegurar el cobro del IDU

“Aparte de pagar el impuesto a la renta (IRE), y del anticipo correspondiente, la DNIT te va a obligar a que vos distribuyas una parte de tu utilidad, aun cuando no tengas cosa que distribuir, para pagar el impuesto” explicó.

La experta detalló que de avanzar este ajuste impositivo será un nuevo golpe a las empresas, a los comerciantes que ya están cargando con el peso del encarecimiento de logística, menos ingresos por la baja del dólar entre otros factores que les está restando recursos.

“Al pagar este impuesto adicional va a tener un efecto financiero dentro de la empresa, es un costo adicional que para muchas sociedades que no tienen la capacidad financiera”, alertó.

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Baja de recaudaciones y economía de guerra

En febrero último la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reportó una reducción del 2,9% en sus ingresos que se atribuye a la menor recaudación de Aduanas (-10%), que se vio afectada principalmente por la baja del dólar. En el acumulado del año, la reducción es del 1%.

Entre ambos rubros (impuestos internos y aduanas) los ingresos totalizaron G. 5,86 billones al primer bimestre, 1% menos en comparación al mismo periodo del 2025.

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Con estos resultados que evidencian una caída abrupta de las recaudaciones, y por otros eventos adversos, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que aplicarán una “economía de guerra” desde el Gobierno dentro del Estado. Recalcó que no aumentarán impuestos, aunque con estas primeras medidas (de limitar las utilidades en reservas) apuntan nuevamente a “apretar al contribuyente”.