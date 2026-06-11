El “efecto Mundial” impulsa la compra de dólares: Cerca de 2.500 clientes de casas de cambio compraron divisas para este fin

El interés de los paraguayos por viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de Futbol dejó una señal visible en el mercado minorista de divisas. Según el presidente de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), Emil Mendoza, en los últimas semanas se observó “una afluencia mayor de gente” que acudió a comprar dólares con este fin.

Según el titular del gremio, la ACCP estima que alrededor de 2.500 personas realizaron transacciones en los distintos locales que realizan cambios minoristas en nuestro país, y que manifestaron que el objetivo era financiar gastos del viaje. “Se sintió bastante”, aseguró Mendoza, al describir el aumento de movimiento en los locales del rubro.

En cuanto al promedio de compra de divisas de los clientes osciló entre US$ 1.500 y US$ 3.000, monto que generalmente lo destinan a sus gastos por viáticos y consumo en territorio estadounidense.

No obstante, el titular de la ACC indicó que el flujo se concentró en un período corto, específicamente por la gente que se estaba preparando para viajar y que por el momento está disminuyendo la demanda. “Los clientes comenzaron a presentarse desde la semana pasada y parte de esta semana, pero que la demanda “ya disminuyó bastante para hoy”, apuntó.

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Cómo impactó el “dólar Mundial” en el tipo de cambio

Más allá del movimiento turístico, la mayor búsqueda de billetes estadounidenses tuvo efectos aunque leves sobre el mercado local, en particular sobre el segmento de dólar efectivo, que es el que manejan directamente las casas de cambio.

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Mendoza explicó que la demanda de una “gran cantidad” de efectivo en pocos días presionó levemente al alza el precio del dólar físico. Esto según explicó, también ayudó “en cierta medida” a estabilizar el tipo de cambio durante la última semana, precisamente porque concentró operaciones en un lapso breve y elevó momentáneamente la demanda.

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Así la semana pasada, el tipo de cambio osciló entre G. 6.160 y G. 6.150 por dólar, en la fecha el promedio bajó a G. 6.130 en el cambio efectivo.

La estabilidad del tipo de cambio fue transitoria y el dólar ya está “otra vez disminuyendo” en su precio, y volviendo a su tendencia de descenso. En lo que va del año, el dólar bajó alrededor de 9% frente a la moneda local y 25% anual.