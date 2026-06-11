Las ventas aceleran en abril: el ECN crece 5,5% en cuatro meses

La actividad de ventas de la economía paraguaya mantuvo un desempeño expansivo en abril, de acuerdo con los datos preliminares del Estimador de Cifras de Negocios (ECN). El indicador registró una variación interanual de 3% en el cuarto mes del año, una señal de continuidad en el dinamismo de la demanda en varios rubros productivos, de acuerdo con el informe publicado en la fecha por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Con este resultado, la variación acumulada entre enero y abril de 2026 se ubicó en 5,5%, según el reporte oficial.

El crecimiento de abril estuvo explicado principalmente por el desempeño favorable de servicios, comercio y manufacturas, según el reporte. El ECN es un indicador de corto plazo que mide la actividad económica por el lado de la demanda según el promedio de las ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Desempeño de ventas por rubros

Del reporte oficial se desprende que en el rubro de servicios se destacaron una amplia gama de actividades con ventas al alza. Entre los segmentos destacados figuran: transporte y almacenamiento, servicios de información, servicios inmobiliarios, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares y servicios a las empresas.

La dinámica de las ventas no se concentró en un solo nicho, sino que abarcó tanto servicios vinculados a la logística y aquellos más asociados al consumo y la vida urbana, como hotelería y restaurantes.

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En la actividad comercial, el ECN registró incrementos en varios segmentos y entre las principales se mencionan: venta y mantenimiento de vehículos, ventas al por menor de tecnologías, venta al por mayor de maquinarias y equipos, ventas al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, venta de productos químico-farmacéuticos, productos para el equipamiento del hogar, venta de combustibles, grandes tiendas, prendas de vestir y productos alimenticios

No obstante, el panorama comercial también mostró contrastes. Así, el informe identifica resultados negativos en las ventas al por mayor de tecnologías, ventas al por mayor de materias primas agrícolas, pecuarias y animales vivos

El sector manufacturero también contribuyó al crecimiento interanual de abril, con aumentos en las ventas de diversas ramas industriales. El ECN reportó incrementos en: productos químicos, aceites, bebidas y tabaco, fabricación de productos minerales no metálicos. azúcar. lácteos, metales comunes, otras industrias manufactureras, madera, maquinarias y equipos, papel y productos del papel, productos metálicos.

Al mismo tiempo, se registraron resultados adversos en: otros alimentos, cueros y calzados, molinería y panadería, textiles y prendas de vestir, carne.

El contraste entre industrias con fuerte avance (como químicos o bebidas y tabaco) y otras en terreno negativo (textiles, prendas de vestir y carne) refleja un mapa industrial heterogéneo, en el que el crecimiento agregado convive con ajustes sectoriales.

Ventas acompañan dinámica

El incremento interanual del ECN en abril, junto con el crecimiento acumulado del primer cuatrimestre, perfila un escenario en el que el impulso de las ventas se sostiene por una combinación de servicios con buen desempeño, comercio dinámico en varios rubros y una manufactura con ramas expansivas pese a debilidades puntuales. Los datos, al ser preliminares, ofrecen una primera lectura del pulso económico en abril y permiten identificar qué actividades están empujando la expansión y cuáles enfrentan retrocesos, un insumo relevante para seguir la trayectoria de 2026 mes a mes.