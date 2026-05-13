Ventas repuntan 4,9% al primer trimestre por impulso de comercios, servicios e industrias

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN)registró en marzo una variación interanual de 9,2%, acompañando la dinámica de la economía y acumuló al tercer mes de 2026 un repunte del 4,9%.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide el volumen de ventas según declaración ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Sectores con mejor desempeño en ventas

De acuerdo con los datos preliminares, el resultado interanual estuvo explicado principalmente por las dinámicas favorables observadas en las ventas de los servicios, de la actividad comercial y del sector manufacturero.

Según los datos, los rubros con mejor desempeño interanual fueron el de venta y mantenimiento de vehículos, con un repunte del 14%, productos farmacéuticos (8,1%), shoppings y grandes tiendas de vestir (7,7%), venta de combustibles (7,8%), materiales de construcción (6,2%), equipamiento del hogar (5,8%) y supermercados (3,1%)

Así en el sector servicios se destacaron los desempeños positivos en las ventas de los servicios de transporte y almacenamiento, servicios a los hogares, servicios inmobiliarios, servicios a las empresas, servicios de información y restaurantes y hoteles.

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Gran parte del repunte en las ventas de equipamientos, vehículos, maquinarias y equipos se vio beneficiado por la baja de la cotización del dólar frente a la moneda local.

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En el sector manufacturero, se registraron crecimientos en las ventas de carnes, aceites, lácteos, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, madera, fabricación de minerales no metálicos, metales comunes maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras (ventas de muebles).

Por otra parte, las ventas de azúcar, productos químicos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, papel y productos del papel y la fabricación de productos metálicos presentaron resultados adversos.