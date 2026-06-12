Comercio exterior: Paraguay registra superávit de US$ 192 millones

El balance del comercio exterior paraguayo acumulado hasta mayo de 2026 arrojó un superávit de US$ 191,7 millones, debido a un incremento simultáneo de exportaciones e importaciones, aunque con mayor dinamismo del lado de los envíos al exterior.

Este resultado se explica por un volumen mayor de las exportaciones (US$ 7.910 millones), frente a las importaciones (US$ 7.718 millones). Al quinto mes del año, las exportaciones crecieron a un ritmo mayor (16,4%) que las importaciones (9,7%).

En conjunto el comercio exterior de Paraguay movilizó US$ 15.628 millones (exportaciones más importaciones) al quinto mes del año.

De acuerdo con las cifras del informe, el intercambio total creció en términos de valores respecto del mismo período del año anterior, con señales de expansión tanto en el flujo de bienes exportados como en la demanda de productos importados.

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Exportaciones repuntaron 16,4%

Hasta mayo de 2026, las exportaciones totales sumaron US$ 7.910,6 millones, lo que implica un aumento de 16,4% frente a los US$ 6.797,1 millones del mismo tramo de 2025.

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De acuerdo con el reporte oficial, la estructura exportadora muestra que el mayor peso recae en las exportaciones registradas, que representaron el 68% del total y alcanzaron US$ 5.380,8 millones, con una expansión de 18,3% interanual. Según el reporte, el avance se explicó principalmente por mayores envíos de granos de soja, aceite de soja y harina de soja, es decir, por el desempeño del complejo sojero y su cadena industrial asociada.

Por su parte las reexportaciones, bienes que se venden al exterior tras haber sido importados, aportaron el 26,9% de las exportaciones y totalizaron US$ 2.130,9 millones, con un crecimiento de 14% respecto del año previo.

Un capítulo destacado lo aportó el Régimen de Maquila: las exportaciones bajo este esquema alcanzaron US$ 596 millones, un salto de 30,7% frente al acumulado a mayo de 2025.

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Importaciones con crecimiento más moderado

Del lado de las compras externas, las importaciones totales llegaron a US$ 7.718,9 millones a mayo de 2026, un 9,7% más que los US$ 7.038,3 millones del mismo período de 2025.

La composición muestra una concentración aún mayor que en exportaciones. Así, las importaciones registradas representaron el 97,8% del total y alcanzaron US$ 7.552,3 millones, con un aumento de 10,2% interanual.

En contraste, las otras importaciones, que explican el 2,2% restante, se ubicaron en US$ 166,6 millones y registraron una caída de 10,9% frente al acumulado del año anterior, un retroceso que moderó parcialmente el crecimiento global de las compras externas.

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