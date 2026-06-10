Exportaciones del Paraguay repuntan y ya suman US$ 7.910 millones a mayo

El Paraguay ha incrementado su nivel de envíos a mercados del exterior y al mes de mayo último sumaron US$ 7.910 millones, según se desprende del reporte de Comercio Exterior difundido en la fecha por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Dentro de este resultado, las exportaciones registradas representaron el 68,0% del total, con un valor de US$ 5.380,8 millones, superior en 18,3% al observado a mayo de 2025. Por su parte, las reexportaciones, con una participación de 26,9%, alcanzaron US$ 2.130,9 millones, con un aumento de 14,0%. A su vez, las otras exportaciones representaron el 5,0% del total y se ubicaron en US$ 398,9 millones, registrando una variación positiva de 5%.

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¿Qué productos resaltaron en las exportaciones registradas?

Entre los principales productos que impulsaron el crecimiento interanual de las exportaciones registradas se destacaron los granos de soja, harina de soja y las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, según se desprende del informe oficial.

En ese contexto, los productos primarios alcanzaron US$ 2.268,7 millones a mayo de 2026 (40% de aumento), las manufacturas de origen agropecuario (MOA) totalizaron US$ 1.795,6 millones (2% más).

En cuanto a las manufacturas de origen industrial (MOI), las exportaciones alcanzaron US$ 919,9 millones, con un incremento de 32,3% y las exportaciones de combustibles y energía, registraron una variación de -17,0%, situándose en US$ 396 millones.

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Envíos de soja por US$ 1.941 millones

El principal producto de exportación en este periodo, sigue siendo la soja que registró ingresos por valor de US$ 1.941 millones, valor que representa un aumento del 48% en término de ingresos comparado al mismo periodo del año 2025, es decir unos US$ 633 millones más. La soja representó en el citado periodo el 38% de participación sobre el total de las exportaciones paraguayas a los diferentes mercados del mundo.

Por otra parte, en el rubro de manufactura de origen agropecuario se destaca el envío de carnes y menudencias por valor de US$ 715 millones a mayo del 2026, cifra inferior en 15% comparado al mismo periodo del año pasado.

En contrapartida, el componente de combustibles y energía, asociado principalmente a las exportaciones de energía eléctrica, registró una incidencia negativa.

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Incertidumbres globales, impacto del dólar

Durante mayo de 2026, si bien las cotizaciones internacionales de la soja mostraron cierta moderación en la última semana del mes, el precio promedio registró un aumento de 2,3% respecto al mes anterior y de 13,6% en términos interanuales.

Desde el lado de la demanda, los mayores precios del petróleo, asociados a las tensiones geopolíticas y a las interrupciones en el tránsito por el Estrecho de Ormuz, favorecieron una mayor demanda de aceite de soja destinado a la producción de biodiésel.

No obstante, la incertidumbre sobre la materialización de los compromisos comerciales entre China y Estados Unidos, junto con las expectativas de una normalización gradual del suministro energético ante una eventual mejora en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, limitaron aumentos adicionales en las cotizaciones, impactando localmente en una depreciación del billete verde en casi 25% anual y del 9% en lo que va del año. Pese a los buenos ingresos del sector sojero, la baja del tipo de cambio ha reducido grandemente el margen de las mismas.

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¿Qué destino tienen nuestras exportaciones?

A mayo de 2026, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con una participación de 43,2% en el total exportado y un valor de US$ 2.323,4 millones.

Brasil se ubicó en segundo lugar, con una participación de 25,9% en las exportaciones registradas y un valor de US$ 1.391,3 millones a mayo de 2026

Chile, por su parte, ocupó el tercer lugar, con una participación de 6,3% en las exportaciones registradas y un valor de US$ 337,7 millones en el período analizado