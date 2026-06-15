NEO Telecom lanza plan Mundial con 1000 Mbps, tv premium y entretenimiento para toda la familia

La campaña gira en torno a una idea sencilla pero poderosa: que todos los paraguayos puedan disfrutar cada emoción del Mundial con una conexión a la altura de las circunstancias.

“Estamos muy felices porque por primera vez, con 12 años de empresa, estamos viviendo la alegría de estar en el Mundial junto con Paraguay, con toda la hinchada. Estamos muy felices porque es nuestro momento también de mostrar nuestro ADN y hacer parte de toda esa fiesta“, expresó Bruno Chamorro, CEO de NEO Telecom.

NEO Mundial, una propuesta para que la pasión no se corte

El nuevo plan incluye internet de 1000 Mbps de velocidad simétrica, acceso a NEO TV, un TV Box y más de 100 canales premium, todo por G. 250.000 mensuales.

La combinación responde a una realidad cada vez más presente en los hogares paraguayos: el consumo de contenidos ya no se limita a un solo dispositivo ni a una única pantalla.

Hoy el fútbol, las películas, las series y los eventos en vivo se disfrutan desde televisores, celulares, notebooks y tablets.

Por eso, NEO TV permite utilizar la plataforma en hasta dos dispositivos simultáneamente, ofreciendo acceso a deportes, canales en vivo, películas y series desde cualquier lugar.

Chamorro destacó que uno de los diferenciales más importantes del plan es el TV Box incluido.

“En el Plan Mundial entregamos el deco. Eso es muy bueno para la gente que no tiene smart tV todavía, porque aparte de poder ver NEO TV y los partidos, transforma tu televisor en una smart tv", explicó.

“Podés ver YouTube, Netflix y las plataformas de streaming. Es un Android donde podés descargar aplicaciones y utilizarlo de la manera que más te gusta“, señaló.

Más allá del Mundial, el dispositivo busca convertirse en una herramienta útil para el día a día de las familias, transformando cualquier televisor convencional en un centro de entretenimiento conectado.

De Ciudad del Este a Asunción: una historia de crecimiento

La historia de NEO Telecom comenzó en Ciudad del Este, donde fue construyendo su presencia a partir de una apuesta constante por la innovación y las altas velocidades de conexión.

Con el paso de los años, la empresa logró consolidarse como uno de los principales actores del mercado en Alto Paraná, expandiéndose también a Presidente Franco, Hernandarias y otras localidades de la región.

“Siempre trajimos ese ADN de innovación y de trabajar con altas velocidades. Eso nos permitió crecer bastante y hoy somos líderes de participación de mercado en nuestra zona“, comentó Chamorro.

Ese crecimiento fue precisamente el impulso para desembarcar en Asunción y Central.

“Muchos clientes que se mudaron a Asunción nos pedían que lleváramos el servicio. También empresas que trabajan tanto en Ciudad del Este como en la capital. Hace dos años entendimos que era el momento de dar ese paso y comenzar esta nueva etapa“, recordó.

Aunque reconoce que existen diferencias entre ambos mercados, el ejecutivo asegura que los resultados obtenidos hasta ahora son alentadores.

“Todavía hay mucho por hacer. Hay desafíos porque la cultura cambia entre Asunción y Ciudad del Este, pero estamos muy satisfechos con los resultados. Tenemos una cartera importante de clientes y estamos seguros de que vamos a seguir creciendo“, afirmó.

Tecnología para unir generaciones

Uno de los aspectos más interesantes de la campaña es su enfoque emocional. NEO no busca solamente promocionar un servicio de internet, sino conectarse con una experiencia colectiva que atraviesa generaciones.

La empresa sostiene que existen paraguayos que recuerdan perfectamente el último Mundial disputado por la Albirroja y otros que vivirán esta experiencia por primera vez.

El Plan NEO Mundial apunta justamente a reunir a ambos frente a una misma pantalla.

Bajo conceptos como La hinchada que juega con el corazón, Viví cada gol, Conexión que prende la pasión y La pasión que no se corta, la campaña busca posicionar a la tecnología como una aliada para disfrutar sin interrupciones uno de los eventos deportivos más esperados del planeta.

Además, la iniciativa incluirá activaciones presenciales, dinámicas interactivas, contenidos especiales en redes sociales, merchandising y beneficios exclusivos para clientes a través de las plataformas MiNEO y NEOCLUB.

Un Mundial especial para NEO

Para la compañía, el regreso de Paraguay a un Mundial coincide con un momento clave de su propia historia.

Se trata del primer Mundial que vive desde su fundación, un hecho que le otorga un significado especial a esta campaña.

“Estamos liderando internet de altísima velocidad, de mil megas, junto con televisión y con la posibilidad de que toda la hinchada paraguaya pueda ver los partidos y disfrutar a través de nuestro servicio. Estamos muy honrados y vemos esto con mucha responsabilidad“, concluyó Chamorro.

Con el lanzamiento del Plan NEO Mundial, la empresa apuesta por acercar conectividad, entretenimiento y tecnología a más hogares paraguayos, convencida de que cuando juega Paraguay, todo un país se convierte en el jugador número 12.

Más info en neo.com.py y en sus redes sociales de Instagram y Facebook, como @neotelecompy.