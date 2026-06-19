Mipymes realizarán taller sobre competitividad y resiliencia económica

El taller denominado “Fortaleciendo la Competitividad de las Mipymes ante los Nuevos Retos” fue presentado esta semana en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El evento se realizará en el marco del Programa de Capacitación y Cooperación Global (GCTF, por sus siglas en inglés), una iniciativa de cooperación internacional establecida en 2015 por los citados países.

El taller se desarrollará durante dos días. La primera jornada tendrá lugar el 23 de junio, de 08:00 a 14:00, en el Hotel Tryp de Asunción. La segunda se realizará el 24 de junio, de 08:00 a 13:00, en el Hotel Guaraní.

Temáticas del taller

El primer día estará centrado en el eje “Geopolítica y resiliencia económica”, con temas relacionados con el impacto de determinadas prácticas comerciales y de las importaciones de bajo costo en la competitividad de las empresas locales.

Los organizadores adelantaron que participarán líderes de opinión, expertos internacionales, economistas, académicos y representantes del sector privado. El ingreso a este espacio será por invitación.

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Jornada para mipymes

Entre tanto, la segunda jornada estará orientada principalmente a representantes de microempresas y actores vinculados al ecosistema empresarial Bajo el eje “Fortalecimiento práctico de las mipymes”, incluirá sesiones enfocadas en la formalización empresarial y otros aspectos clave para el desarrollo del sector.

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En ese sentido, desde la organización destacaron la importancia de la participación de las microempresas, ya que la actividad contará con el liderazgo técnico del Viceministerio de Mipymes.

Fortalecer a las mipymes

“El taller busca fortalecer los lazos económicos entre Estados Unidos, Paraguay y Taiwán, promoviendo colaboraciones internacionales sostenibles y contribuyendo a mejorar la competitividad y la resiliencia de las mipymes paraguayas en un entorno global dinámico”, señalaron los organizadores al respecto.

Asimismo, se prevé la participación de especialistas internacionales como expositores invitados, además de expertos locales de distintos sectores productivos y de desarrollo del país. El ingreso para esta jornada será libre, pero con inscripción previa.

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