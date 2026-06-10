Impulsan taller para fortalecer la competitividad de las mipymes paraguayas

Este martes, en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se realizó la presentación del taller, que cuenta con el respaldo de las Embajadas de Taiwán y Estados Unidos. Según informaron se desarrollará los días 23 y 24 de junio y servirá para fortalecer a las mipymes.

En ese contexto, Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes del MIC, comentó que desde la institución están organizando una capacitación de dos días. El objetivo, según explicó, es mostrar cómo cambia el mundo y por qué las mipymes deben estar en el centro de la revolución industrial.

“Estados Unidos y Taiwán lideran el cambio tecnológico global y nos permiten brindar, a través de la tecnología, una mayor competitividad a nuestras empresas, mostrando justamente nuevas maneras de producir, vender y exportar”, señaló.

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Para ello, indicó que es necesario poner el foco en las mipymes por lo que se tendrá la oportunidad de invitar a especialistas internacionales para profundizar en temas que permitan desarrollar al sector de los microemprendedores.

“También vamos a intercambiar experiencias con distintos actores de la economía nacional sobre la visión de la formalidad y la oportunidad que representa conectar las oportunidades globales con la capacidad de producción del mercado local”, acotó.

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“Modelo exitoso de desarrollo empresarial”

Asimismo, sostuvo que tanto el Gobierno de Estados Unidos como la República de Taiwán tuvieron la visión de apoyar al Gobierno del Paraguay en la implementación, por primera vez en el país, del sistema Small Business Development Center (SBDC), es decir, los centros de desarrollo empresarial que actualmente operan en Paraguay.

El viceministro explicó que la cooperación entre ambas naciones permitió establecer un “modelo exitoso” en Paraguay, donde las mipymes representan ocho de cada diez puestos de trabajo. Además, destacó que el 98% de las empresas que participan del programa reciben capacitación, asistencia técnica y acompañamiento mediante una metodología probada en Estados Unidos durante más de 30 años.

“Queremos que se conozca el impacto que tiene el modelo SBDC en Paraguay y lo que se proyecta alcanzar en los próximos años. Apuntamos a un esquema distinguido y de alto nivel que nos permita contar con una perspectiva de futuro”, afirmó.

Experiencia internacional

De la presentación también participó el embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Lee, quien mencionó que el Marco de Cooperación y Formación Global (GCTF, por sus siglas en inglés) el objetivo es compartir experiencias, conocimientos y mejores prácticas con la comunidad internacional.

“La iniciativa nació con el propósito de proyectar las fortalezas y experiencias de Taiwán y, en los últimos años, se consolidó como un mecanismo de cooperación global”, apuntó.

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Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Albert Alter, explicó que el programa Marco de Cooperación y Formación Global se fortaleció a partir del interés de proyectar internacionalmente la experiencia de Taiwán en materia de innovación, desarrollo empresarial y se amplió con la incorporación de socios como Australia, Japón, Canadá y el Reino Unido.

Además, destacó que la iniciativa generará mayores oportunidades para las microempresas locales y contribuirá a fortalecer su participación dentro de la economía nacional.