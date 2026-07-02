Expectativas empresariales suben levemente, pero siguen en zona de pesimismo, según indicador

El Indicador de Expectativas Empresariales (IEE) elaborado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE) se ubicó en 49,95 puntos en junio de 2026. Si bien el estudio mostró un incremento intermensual de 0,25% con respecto a mayo, permaneció por debajo del umbral de 50,00 puntos, lo que evidencia que la percepción del sector empresarial continúa en zona de pesimismo.

Es importante explicar que el estudio se basa en la percepción de los empresarios sobre el empleo, precios y proyecciones económicas. Cuando el indicador supera los 50 puntos, refleja optimismo, en cambio, valores inferiores evidencian pesimismo en las expectativas de los agentes económicos.

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Tres sectores en terreno de optimismo

En el informe suministrado por la Cámara de Comercio se observa que el sector financiero registró el mayor nivel de confianza, con 50,25 puntos, seguido por el inmobiliario 50,21 puntos y Otros Servicios -que incluye servicios contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias, desarrolladores de software, entre otros-, con 50,07 puntos. Los tres sectores se ubicaron en terreno de optimismo.

En contraste, los sectores de Comercio (49,71 puntos), Transporte (49,86 puntos) y Construcción (49,50 puntos) finalizaron el mes en zona de pesimismo.

Actividad reciente

En cuanto a la actividad reciente, el gremio señaló que la encuesta refleja un desempeño dispar entre los distintos sectores.

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El principal avance se observó en Otros Servicios, cuya percepción mejoró de 49,50 a 50,00 puntos. En tanto, el sector inmobiliario mantuvo sin cambios la evaluación de la actividad y de la demanda (facturación) reciente.

Por el contrario, el Comercio registró una disminución de 1,98% en la percepción de las ventas de los últimos tres meses. Un comportamiento similar presentó el sector financiero en la evaluación de la situación reciente de sus instituciones.

El Transporte también mostró una moderación de su actividad tanto en la evaluación de la situación empresarial reciente como en la demanda de los últimos tres meses.

Por su parte, la Construcción registró el deterioro más pronunciado, debido a una menor valoración de la actividad reciente y de la cartera actual de pedidos.

Situación del empleo

En materia de empleo, los indicadores mostraron pocas variaciones entre mayo y junio. El sector financiero reflejó un mejor panorama en la generación de mano de obra, al igual que otros servicios en los últimos tres meses.

En contraste, el Comercio reflejó una menor valoración del empleo reciente, mientras que Transporte, el sector inmobiliario y la Construcción mantuvieron sin cambios sus indicadores laborales, lo que evidencia, según el estudio, una postura prudente de las empresas respecto a la incorporación de personal.

Perspectivas sobre precios

En cuanto a las perspectivas de precios, el informe refleja un comportamiento dispar entre los sectores. El comercio pasó de 50,50 a 49,50 puntos, lo que evidencia una menor predisposición de las empresas a trasladar los incrementos de costos a los consumidores.

En contrapartida, Transporte y Construcción registraron un aumento en sus expectativas de precios y alcanzaron 50,50 puntos, lo que podría responder a la necesidad de recomponer márgenes de rentabilidad frente al incremento de los costos operativos, según el estudio.

Asimismo, Otros Servicios y el sector inmobiliario evidenciaron mejoras moderadas, al situar sus indicadores en 50,00 y 50,50 puntos, respectivamente.

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Perspectivas para los próximos meses

Finalmente, en lo que respecta a las perspectivas de corto plazo, el Comercio mantiene una visión favorable, de acuerdo con el material de la Cámara de Comercio sobre la evolución de las ventas durante los próximos tres meses.

Por su parte, Otros Servicios registró una mejor perspectivas, impulsada por una evaluación más favorable de la situación futura de las empresas.

Entretanto, el sector inmobiliario también fortaleció sus perspectivas para el próximo trimestre. En contraste, el Transporte mostró una disminución en las expectativas sobre la situación de las empresas y la demanda para los próximos tres meses.

Finalmente, la Construcción continuó reflejando “señales de debilidad”, con un descenso en las expectativas sobre la actividad para el próximo trimestre.