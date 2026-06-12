Mipymes advierten que el “efecto Mundial” no compensa el estancamiento económico

En paralelo, se percibe un movimiento en torno al Mundial impulsado por emprendedores que lanzan productos alusivos a la selección paraguaya. Sin embargo, el titular de la Fedemipyme advirtió que, pese al entusiasmo, la economía en general se encuentra “estancada”, con caída de ventas en distintos sectores.

Indicó que el empuje que antes tenía la construcción, sector considerada “generadora de dinamismo económico”, también disminuyó, lo que a su vez, aseguró se refleja en la actividad cotidiana de la gente y en el panorama de los restaurantes. Afirmó que hay “menos plata en la calle, menos circulante”.

En ese contexto, explicó que el aumento de las tasas de interés en guaraníes representa un “perjuicio para las empresas”, ya que muchas se financian a través del sistema bancario. Señaló además que quienes operan fuera del sistema formal recurren a “niveles de usura, con tasas aún más elevadas”.

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Impacto en sectores puntuales

Tavella consideró que no se espera un impacto económico significativo impulsado por el Mundial, más allá del consumo puntual de productos como remeras, pelotas o televisores vinculados directamente al evento. Aclaró, sin embargo, que esto no implica una mejora en la situación económica general.

“Si uno se fija, existe un aumento en el uso de las tarjetas de crédito y también un crecimiento en la morosidad. Eso quiere decir que la gente está usando la tarjeta para poder balancear porque las rentas bajaron, y también están teniendo problemas de pago”, explicó, al señalar que ese dato se refleja en infores del sector financiero.

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Bares y restaurantes

Agregó que el Mundial podría generar cierta “efervescencia”, pero con un impacto limitado. Recordó que en ediciones anteriores (de los mundiales) bares y restaurantes solían instalar pantallas para atraer clientes, algo que no están pudiendo hacer, dado que deben abonar un pago por derechos de transmisión.

“Muy pocos pueden hacerlo (mostrar un partido en un restaurante), quizás los shoppings. Era un gran gancho para el sector gastronómico, pero hoy ya no lo hacen porque le pueden multar”, apuntó.

En ese sentido, el sector gastronómico advierte que la imposibilidad de transmitir partidos en pantallas también podría afectar la afluencia de clientes, especialmente en días de partidos de la selección paraguaya y otros de gran interés, ya que muchas personas optarían por quedarse en sus casas.

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Feriados: “Días complicados”

A esto sumó el impacto de los feriados del 12 y 20 de junio, que consideró “complicados” para algunos rubros porque implican días sin actividad laboral. Recordó que gran parte de los trabajadores de las mipymes y de la construcción son jornaleros.

“Un feriado es un día que ellos no ganan. Ahora tenemos dos feriados y no se descarta que el Ejecutivo decrete otros por el tema del Mundial”, concluyó.