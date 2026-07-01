Soy un viral
01 de julio de 2026 a la - 12:14

Paraguay elimina a Alemania y el mundo se hace eco de la emotiva reacción de ABC

La cobertura del histórico triunfo de la Albirroja ante Alemania desató una ola de reacciones en medios internacionales, que destacaron la transmisión de ABC TV Paraguay y el impacto emocional vivido en vivo por sus periodistas.

Por Joaquín Tandé

La histórica clasificación de la Selección Paraguaya ante Alemania siguió generando repercusión en medios internacionales, especialmente por el impacto emocional que tuvo la transmisión de ABC y sus distintas plataformas digitales, que se volvieron virales en cuestión de minutos.

El medio argentino Olé tituló su cobertura como: “Épicos relatos de la clasificación de Paraguay”, destacando el relato durante la definición por penales.

La narración de los penales estuvo protagonizada por la dupla conformada por Ariel Marecos (relator) y Dani Chung (comentarista) en una transmisión cargada de emoción, tensión y dramatismo.

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Jugador en uniforme morado grita de emoción mientras celebra, con escudos de Alemania y Paraguay visibles en el contexto de un estadio.
La publicación de Olé de Argentina tras la clasificación albirroja a la siguiente ronda del Mundial tras vencer a Alemania en penales.

ABC streaming y la emoción en el microcentro

Por su parte, Clarín encabezó su publicación con el título: “Utopía posible”: los medios paraguayos estallaron de alegría tras eliminar a Alemania del Mundial 2026”.

El medio argentino resaltó la reacción en vivo del equipo de ABC durante el streaming “El juego que sentimos”, cuando el gol decisivo desató un estallido de euforia en el estudio con gritos, abrazos y festejos frente a cámara, entre los periodistas Noe Leguizamón, Ariel Insfrán, Diego Díaz y Fabricio Ayala.

También se destacó la cobertura de ABC en las calles del microcentro de Asunción, donde los hinchas celebraban en una atmósfera completamente desbordada.

Presentadores de ABC, vestidos con camisetas de rayas rojas y blancas, celebran emocionados en un estudio de televisión.
La publicación de Clarín de Argentina sobre los presentadores de ABC, quienes en estudio celebran con entusiasmo la victoria de Paraguay contra Alemania.

AS de Colombia: el lado humano de los periodistas

En la misma línea, el medio AS -su filial de Colombia- publicó un vídeo con la leyenda: “Entre lágrimas: cuando eres periodista, pero tu equipo paraguayo logra la victoria más importante de su historia”.

La publicación resalta el lado humano de los comunicadores de ABC Diego Marini, Maximiliano Biancucci, Juanma Figueredo y Jesús Ocampos, quienes vivieron la clasificación desde el estadio.

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En el vídeo difundido por sus plataformas, se observa la emoción desbordada de periodistas que no pudieron contener las lágrimas ante la magnitud del logro albirrojo.

Cuatro hombres abrazados con lágrimas de alegría en un ambiente festivo, celebrando un triunfo deportivo significativo.
Los periodistas de ABC se abrazan emocionados tras la clasificación de Paraguay al eliminar a Alemania en el Mundial.

La Albirroja se medirá el próximo sábado a otra pontencia mundial en fútbol, el equipo francés que cuenta con uno de los goleadores del Mundial, Kylian Mbappé, y otras figuras mundiales.

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