Fiebre albirroja y de promociones: así se preparan los comercios para el partido contra Francia

La experiencia de partidos anteriores muestra que la previa de los encuentros de la Albirroja dispara las ventas, lo que obliga a ajustar la logística y la reposición para evitar quiebres de stock, informaron desde los distintos sectores consultados.

Desde la Asociación de Bodegueros del Paraguay (ABP) indicaron que los negocios se preparan con mucha mercadería. En ese sentido, Damián Fernández, representante del gremio, manifestó que, considerando el clima, aparte de la cerveza (que es la más elegida a la hora de ver fútbol), el fernet, el ron saborizado, los vinos y el whisky también son opciones para los consumidores.

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“Competimos con los supermercados y tiendas de conveniencia con mucha variedad de productos como bebidas prémium o múltiples marcas de cerveza a todos los precios. También nos diferenciamos en el servicio personalizado que merece el cliente en el momento de elegir un producto”, contó.

Añadió que, desde la participación de Paraguay en la máxima cita mundialista, las bodegas están reportando incremento en sus ventas, pese a que la temporada de frío suele disminuir el consumo principalmente de cerveza.

Productos de alta rotación

Entre tanto, las tiendas de conveniencia que operan bajo la modalidad de 24 horas se alistan para recibir a los compradores dependiendo del resultado. En ese sentido, Luis Forcadell, CEO de Biggie, manifestó que se está generando refuerzo de stock en todos los productos de alta rotación.

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“El sector de bebidas con y sin alcohol, carnicería, embutidos y panadería son los más buscados. La cadena también lanza la promo golazo, donde ofrece 30% de descuento a sus clientes”, indicó.

A su vez, reconoció que el resultado del último partido ayudó bastante al repunte de ventas, generando un crecimiento del 50%, pese a que las temperaturas no se prestaban. “Si Paraguay avanza a cuartos, esto tiende a aumentar para bien en el nivel de ventas pudiendo hasta duplicar en nivel de facturación”, sostuvo.

Abastecimiento garantizado

Entretanto, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), que agrupa actualmente a más de 45 empresas asociadas, señalaron que el abastecimiento está garantizado en productos vinculados a las reuniones de familiares y amigos como los distintos cortes para el asado, snacks etc.

Incluso sostuvieron que la expectativa es alta, por lo que los locales se encuentran bien surtidos e incluso solicitaron “refuerzos en los pedidos” para responder a la demanda de la “marea albirroja”.

Previa con promociones

Los centros comerciales también son punto de encuentro de los simpatizantes albirrojos que se reúnen principalmente en el patio de comidas de estos establecimientos.

Ante eso, desde la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy) anunciaron que sus asociadas ofrecerán desde temprano distintos tipos de previas y promociones especiales hasta llegar a la hora del partido de Paraguay. A su vez, comunicaron que la atención en la parte gastronómica y bebidas está garantizada.

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Movimiento comercial y cultural en el Centro

Finalmente, el centro de Asunción se prepara para recibir un gran movimiento comercial y cultural. Roger Careaga, presidente de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (Amcha), anunció que el centro capitalino se convertirá en un gran punto de encuentro para los hinchas, con una variada agenda de actividades que comenzará a las 11:00 y se extenderá durante toda la jornada, con el partido de Paraguay como principal atractivo.

Explicó que sobre la calle Palma se instalará toda la infraestructura necesaria para recibir al público, incluyendo pantallas gigantes para seguir el encuentro, además de cantinas, puestos gastronómicos y espacios destinados a generar “un ambiente festivo antes del inicio del partido”.

Lluvia de ofertas, si Paraguay gana el partido

Si la selección paraguaya gana el partido contra Francia, varios comercios de diversos rubros tienen previsto activar promociones de lo más originales y convenientes.

Muchos aplicarán descuentos directos y otros llamativas ofertas como la de una churrasquería brasileña que, tras el triunfo contra Alemania, aplicó un 50% de descuento directo para quienes fueran vestidos con la camiseta albirroja y un descuento del 100% para quienes demostrasen que se llamaban Orlando o se apellidaban Gill.