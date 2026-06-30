El triunfo de la Albirroja otra vez dispara ventas en bodegas y supermercados

Para la Asociación de Bodegueros del Paraguay (ABP) y la Cámara Paraguaya de Supermercadistas (Capasu), el desempeño de la Albirroja volvió a demostrar que el fútbol no solo moviliza pasiones, sino también el consumo y la actividad comercial ya que aumentó la demanda de bebidas, carnes y otros productos vinculados a las reuniones para seguir los partidos.

Mientras las bodegas registraron un aumento hasta el 40% en sus ventas, los supermercados estiman que junio cerrará con un crecimiento de entre 7% y 8% frente a un mes sin Mundial, según señalaron a ABC referentes de ambos sectores.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Paraguay (ABP), Damián Fernández, indicó a ABC que “el partido realmente hizo que la clientela se volcara toda hacia las bodegas”.

En esa línea dijo que las ventas crecieron entre 30% y 40% respecto a un día normal de la semana, llegando incluso a superar el movimiento habitual de los viernes y sábados, que tradicionalmente representan los mejores días para el sector.

Cervezas y bebidas lideraron las ventas

Fernández explicó que aproximadamente la mitad de las ventas correspondió a cervezas, mientras que el resto estuvo integrado por whisky, fernet, rones y otras bebidas, favorecidas además por las bajas temperaturas registradas durante la jornada.

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Agregó que el horario del encuentro también contribuyó al mayor movimiento comercial, ya que muchas personas aprovecharon el entretiempo o el final del partido para realizar sus compras debido a que no habían podido organizarse previamente por cuestiones laborales.

Según el dirigente, el Mundial permitió revertir parcialmente la temporada baja que habitualmente atraviesa el rubro. “Estamos viviendo una temporada alta en un período que normalmente es de baja actividad”, sostuvo.

Estimó que junio cerrará con un crecimiento importante para las bodegas gracias al torneo mundial y al desempeño de la albirroja.

Actualmente, la Asociación de Bodegueros agrupa a establecimientos que representan alrededor de 400 bodegas distribuidas entre Asunción, Central y varias ciudades del interior, las cuales generan aproximadamente 2.000 empleos formales, según el gremio.

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Compras impulsadas por la emoción

Un comportamiento similar se observó en los supermercados. El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas (Capasu), Gustavo Lezcano, explicó a ABC que los buenos resultados deportivos generan un fuerte componente emocional en las decisiones de compra de los consumidores.

“Cuando hay un resultado positivo se desarrollan las compras emocionales y eso hace que el consumo aumente prácticamente en todas las categorías”, señaló.

Precisó que los productos con mayor demanda son las carnes para parrilla, bebidas y otros artículos asociados a reuniones familiares y de amigos para seguir los encuentros de la selección.

El consumo es variando durante el Mundial

Lezcano comentó que el comportamiento del consumo fue variando durante el Mundial de acuerdo con las expectativas y los resultados obtenidos por Paraguay. Recordó que antes del debut hubo un importante movimiento comercial, seguido por una desaceleración posterior; luego volvió a crecer en la previa del Día del Padre y del partido frente a Australia.

Sin embargo, considera que la victoria sobre Alemania cambió completamente el ánimo de los consumidores. “Ahora ya no importa nada; creo que de aquí al sábado los consumidores van a atropellar el mundo”, expresó.

El Mundial impulsa la facturación

Aunque reconoció que resulta difícil proyectar el impacto económico de un fenómeno tan ligado a las emociones, Lezcano estimó que un mes con Mundial permitirá al sector supermercadista cerrar con un incremento de entre 7% y 8% respecto a un mes sin competencia internacional.

Por su parte, Fernández, sostuvo que el fútbol seguirá siendo un factor dinamizador para las bodegas incluso cuando Paraguay ya no dispute partidos, ya que los encuentros más importantes del torneo continúan convocando reuniones y consumo. “El fútbol siempre genera encuentros y los encuentros generan consumo”, afirmó.

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Buenas perspectivas para el segundo semestre

Ambos dirigentes coincidieron en que el buen momento deportivo representa un estímulo adicional para el comercio.

Fernández confía en que el Mundial, junto con los próximos compromisos de clubes paraguayos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además del Rally, ayuden a sostener el nivel de ventas durante los próximos meses.

En tanto, Lezcano señaló que el desempeño del consumo también dependerá de factores económicos, como la regularización de los pagos del Estado a sus proveedores y la llegada de nuevas inversiones que impulsen el empleo formal.