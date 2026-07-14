Estimador de ventas registra incremento acumulado del 4,5% a mayo

De acuerdo con los datos preliminares del Estimador de Cifras de Negocios (ECN), las ventas registraron en mayo una variación interanual de 0,5%, una desaceleración frente a meses anteriores. No obstante, con este resultado, la variación acumulada al quinto mes del 2026 se ubicó en 4,5%.

Según se detalla en el informe mensual del ECN, el resultado interanual responde principalmente a las dinámicas favorables de las ventas en los sectores de comercio, las manufacturas y determinados servicios.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide el ritmo de la ventas, de acuerdo con las declaraciones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Principales impactos por sectores

Según el reporte oficial, en la actividad comercial se observaron incrementos en las ventas y mantenimiento de vehículos, ventas al por menor de tecnologías, ventas al por mayor de maquinarias y equipos, ventas al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, venta al por mayor de materias primas agrícolas y pecuarias, ventas de combustibles, productos para el equipamiento del hogar, grandes tiendas y prendas de vestir.

En contrapartida, se observaron resultados negativos en las ventas al por mayor de tecnologías, ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y afines y las ventas al por mayor de otros productos químico-farmacéuticos.

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En lo que respecta al sector manufacturero, se registraron variaciones positivas en las ventas de aceites, productos químico farmacéuticos, minerales no metálicos, metales comunes, cueros y calzados, papel y productos del papel. Sin embargo, estos resultados fueron mitigados por variaciones negativas en las ventas de productos cárnicos, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, otros alimentos, textiles y prendas de vestir, maderas, productos metálicos y maquinarias y equipos.

Finalmente, en el sector servicios, se verificaron desempeños positivos en las ventas de restaurantes y hoteles, servicios de información y los servicios inmobiliarios. No obstante, estos resultados positivos fueron atenuados por las reducciones registradas en los servicios de transportes y los servicios a los hogares.