Economía
01 de julio de 2026 a la - 16:41

Recaudación de la DNIT registró una reducción de US$ 30,8 millones en junio

La recaudación aduanera al cierre de junio registró G. 1,28 billones (US$ 213,4 millones), con una caída interanual de 18,2% respecto al mismo mes del año anterior.
La recaudación aduanera al cierre de junio registró G. 1,28 billones (US$ 213,4 millones), con una caída interanual de 18,2% respecto al mismo mes del año anterior.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que al cierre de junio de 2026, la recaudación en efectivo alcanzó G. 2,98 billones (US$ 491,3 millones), que representa una disminución interanual de 5,9% frente al mismo mes de 2025. La variación negativa fue de G. 187.254 millones (US$ 30,8 millones).

Por ABC Color

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó, este miércoles, que al cierre de junio de 2026, la recaudación en efectivo alcanzó G. 2,98 billones (US$ 491,3 millones), que representa una disminución interanual de 5,9% frente al mismo mes de 2025. La variación negativa fue de G. 187.254 millones (US$ 30,8 millones).

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Impuestos Internos con crecimiento

Según la Gerencia General de Impuestos Internos registró ingresos por G. 1,70 billones (US$ 282,9 millones), lo que implica una expansión interanual de 6,1%.

El informe refiere que el desempeño se atribuye principalmente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Entre los sectores con mayor aporte se destacan el comercio, electricidad y agua, servicios a empresas, servicios a los hogares, telecomunicaciones, información y comunicación, alimentos, entre otros.

Recaudación - DNIT
Recaudación - DNIT

Caída en Aduanas

Por su parte, la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación de G. 1,28 billones (US$ 213,4 millones), con una caída interanual de 18,2% respecto al mismo mes del año anterior.

El boletín refiere que, la reducción se explica como resultado de la apreciación del guaraní (21,9% en junio), que redujo en 20,9% la base imponible en moneda local y en consecuencia la recaudación efectiva.

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Acumulado enero a junio de 2026

El informe refiere, finalmente, que en términos acumulados, la recaudación entre enero y junio de 2026 totalizó G. 21,73 millones, lo que representa un incremento de 1,8% respecto al mismo período de 2025. Este resultado equivale a G. 383.141 millones adicionales.