Recaudación de la DNIT registró una reducción de US$ 30,8 millones en junio

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó, este miércoles, que al cierre de junio de 2026, la recaudación en efectivo alcanzó G. 2,98 billones (US$ 491,3 millones), que representa una disminución interanual de 5,9% frente al mismo mes de 2025. La variación negativa fue de G. 187.254 millones (US$ 30,8 millones).

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Impuestos Internos con crecimiento

Según la Gerencia General de Impuestos Internos registró ingresos por G. 1,70 billones (US$ 282,9 millones), lo que implica una expansión interanual de 6,1%.

El informe refiere que el desempeño se atribuye principalmente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Entre los sectores con mayor aporte se destacan el comercio, electricidad y agua, servicios a empresas, servicios a los hogares, telecomunicaciones, información y comunicación, alimentos, entre otros.

Caída en Aduanas

Por su parte, la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación de G. 1,28 billones (US$ 213,4 millones), con una caída interanual de 18,2% respecto al mismo mes del año anterior.

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El boletín refiere que, la reducción se explica como resultado de la apreciación del guaraní (21,9% en junio), que redujo en 20,9% la base imponible en moneda local y en consecuencia la recaudación efectiva.

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Acumulado enero a junio de 2026

El informe refiere, finalmente, que en términos acumulados, la recaudación entre enero y junio de 2026 totalizó G. 21,73 millones, lo que representa un incremento de 1,8% respecto al mismo período de 2025. Este resultado equivale a G. 383.141 millones adicionales.