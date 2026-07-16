Empresarios españoles piden mayor transparencia en licitaciones públicas para invertir en Paraguay

La secretaria de Comercio del Gobierno de España, Amparo López Senovilla llegó a Paraguay dentro de su visita institucional a países que conforman el Mercosur.

Según informaron, el objetivo del viaje fue reforzar la relación comercial y empresarial de España con la región, acompañar a las empresas españolas y abrir nuevas oportunidades de cooperación económica e institucional.

En Paraguay, la secretaría de Estado mantuvo encuentros institucionales y empresariales para fortalecer la presencia de las compañías españolas en el país, identificar nuevas oportunidades de inversión y explorar vías de colaboración en proyectos de interés común.

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En ese sentido, comentó que tras reunirse con representantes de empresas españolas instaladas en Paraguay conoció sus respectivas experiencias.

“Mayor transparencia o igualar condiciones”

Según comentó, los inversionistas destacan la estabilidad regulatoria y consideran que Paraguay sigue siendo un destino atractivo para nuevos proyectos.

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No obstante, indicó que enfrentan ciertos desafíos como la necesidad de fortalecer la transparencia en los procesos de contratación pública y avanzar hacia condiciones de competencia más equitativas entre empresas nacionales y extranjeras.

“Quizás en el mercado de las licitaciones públicas demandan un poco más de transparencia o igualar las condiciones con los locales, algo que también se prevé en el acuerdo (Unión Europea-Mecosur)”, expresó.

A pesar de esas inquietudes, afirmó que la evaluación general de las compañías españolas es favorable. “En general, la impresión es muy positiva. Las empresas españolas ven a Paraguay como un mercado atractivo para invertir”, sostuvo.

Relación comercial

López Senovilla recordó que la inversión española en Paraguay ronda los 190 millones de euros y destacó que un marco regulatorio con previsibilidad y seguridad jurídica favorece la llegada de nuevos capitales.

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Asimismo, señaló que el crecimiento del comercio bilateral, que aumentó alrededor de un 30% en los últimos cuatro años, demuestra el potencial que aún existe para profundizar la relación económica entre ambos países.