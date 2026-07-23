UMAX se suma a iniciativa de la ANEAES para fortalecer la formación médica en Paraguay

La ANEAES reúne a instituciones de educación superior para desarrollar un modelo de evaluación basado en evidencias y orientado al fortalecimiento de los procesos académicos en la formación médica del Paraguay.

El proyecto tiene como objetivo evaluar los resultados del aprendizaje de los estudiantes de Medicina mediante criterios e instrumentos comunes, generando información objetiva que contribuya al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la mejora continua y al aseguramiento de la calidad de la educación superior.

La participación de la UMAX se concreta tras la invitación formulada por la ANEAES para integrar este mecanismo nacional, que reúne a instituciones de educación superior con el propósito de desarrollar herramientas e indicadores que permitan evaluar los resultados del aprendizaje y aportar evidencia para el fortalecimiento de la calidad académica.

La presentación oficial del mecanismo se realizó durante una jornada de trabajo convocada por la ANEAES, que reunió a autoridades universitarias y representantes de las instituciones participantes para compartir los lineamientos técnicos y metodológicos de esta iniciativa.

En representación de la universidad participaron el rector, Prof. Dr. Javier Quiñónez; la vicerrectora académica, Dra. Gloria Martínez; el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Luis López; la directora de Calidad Académica, Dra. Bernardita Stark; y el secretario general, Abg. Steven Falcón, quienes acompañaron la presentación oficial de esta iniciativa junto a autoridades de la ANEAES y representantes de diversas instituciones de educación superior.

Durante la jornada se destacó la importancia de contar con evidencia objetiva sobre los resultados del aprendizaje como base para fortalecer los procesos de enseñanza, promover la mejora continua y consolidar una cultura de evaluación en la educación médica.

“La evaluación constituye un componente esencial para el fortalecimiento de la educación superior. Formar parte de este mecanismo representa una oportunidad para seguir consolidando nuestros procesos académicos, generar evidencia para la mejora continua y contribuir al desarrollo de una formación médica cada vez más pertinente y de excelencia”, expresó el rector de la UMAX, Prof. Dr. Javier Quiñónez.

Con esta incorporación, la UMAX reafirma su compromiso con la excelencia académica, la evaluación permanente y la participación activa en las iniciativas nacionales orientadas al aseguramiento de la calidad de la educación superior, contribuyendo al fortalecimiento de la formación médica en el Paraguay.