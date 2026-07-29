El dólar acentúa caída y cerró hoy por debajo de G. 6.000

La cotización del dólar estadounidense volvió a retroceder frente al guaraní este miércoles, consolidando una tendencia descendente que se viene observando desde el año pasado y que ya acumula una caída cercana al 20% en términos anuales. Si bien se ha notado una desaceleración en esta baja de la cotización, frente al 25% de caída que registró en mayo último, esto debido a que el dólar empezó su descenso desde mediados del año pasado, lo que está reduciendo la brecha.

El movimiento se reflejó tanto en el mercado minorista como en las operaciones entre bancos, en un contexto en el que agentes económicos esperan que la presión a la baja continúe en el corto plazo, de acuerdo con la última encuesta del Banco Central del Paraguay (BCP).

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En el mercado cambiario, el dólar se ubicó en G. 6.020 en el cambio efectivo, mientras que en el segmento mayorista se acentuó la caída y cerró este miércoles en G. 5.970 en el cambio interbancario, niveles que marcan una nueva disminución y se suman a una trayectoria de depreciación del billete verde frente a la moneda local.

La baja registrada en la jornada se inscribe en un proceso de debilitamiento sostenido del tipo de cambio, que según el comportamiento anual ronda el 20% de caída. Esta evolución implica que, en comparación con valores observados meses atrás, hoy se requieren menos guaraníes para comprar un dólar.

¿Cómo impacta la baja del dólar?

Para consumidores y empresas que necesitan divisas —por ejemplo, para viajes, compras en el exterior o pagos de importaciones— el descenso tiende a traducirse en un costo menor. En cambio, para sectores que generan ingresos en dólares, como exportadores o actividades con facturación vinculada al mercado externo, un dólar más bajo suele implicar menores retornos en moneda local.

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Las expectativas del mercado apuntan a que el comportamiento actual podría prolongarse. Agentes económicos consultados en la encuesta EVE del BCP también han rebajado sus proyecciones respecto a encuestas anteriores, aunque sostienen que podría haber un leve repunte en este segundo semestre, según los últimos resultados disponibles del sondeo.