Nueva baja en cotización del dólar que cerró este martes en G. 6.070

La cotización del dólar estadounidense volvió a retroceder frente al guaraní este martes, consolidando una tendencia descendente que se viene observando desde el año pasado y que ya acumula una caída cercana al 19% en términos anuales. Si bien se ha notado una desaceleración en esta baja de la cotización, frente al 25% de caída que registró en mayo último, esto debido a que el dólar empezó su descenso desde mediados del año pasado, lo que está reduciendo la brecha.

El movimiento se reflejó tanto en el mercado minorista como en las operaciones entre bancos, en un contexto en el que agentes económicos esperan que la presión a la baja continúe en el corto plazo, de acuerdo con la última encuesta del Banco Central del Paraguay (BCP).

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En el mercado cambiario, el dólar se ubicó en G. 6.070 en el cambio efectivo, mientras que en el segmento mayorista cerró en G. 6.065 en el cambio interbancario, niveles que marcan una nueva disminución y se suman a una trayectoria de depreciación del billete verde frente a la moneda local.

La baja registrada en la jornada se inscribe en un proceso de debilitamiento sostenido del tipo de cambio, que según el comportamiento anual ronda el 19% de caída. Esta evolución implica que, en comparación con valores observados meses atrás, hoy se requieren menos guaraníes para comprar un dólar.

¿Cómo impacta la baja del dólar?

Para consumidores y empresas que necesitan divisas —por ejemplo, para viajes, compras en el exterior o pagos de importaciones— el descenso tiende a traducirse en un costo menor. En cambio, para sectores que generan ingresos en dólares, como exportadores o actividades con facturación vinculada al mercado externo, un dólar más bajo suele implicar menores retornos en moneda local.

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Las expectativas del mercado apuntan a que el comportamiento actual podría prolongarse. Agentes económicos consultados en la encuesta EVE del BCP también han rebajado sus proyecciones respecto a encuestas anteriores, aunque sostienen que podría haber un leve repunte en este segundo semestre, según los últimos resultados disponibles del sondeo.

Los agentes consultados en la encuesta de Expectativa de Variables Económicas (EVE) esperan que para agosto de 2026, el dólar se impulse levemente y que para el cierre de 2026 se ubique en G. 6.300. No obstante dicho valor es inferior a la estimación reportada en la encuesta del mes anterior para este período, mientras que para el cierre de 2027, los agentes económicos estiman que el dólar se acercaría a los G. 6.500, también inferior a lo que previeron el mes pasado de G. 6.650

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El relevamiento del banco central funciona como un termómetro de percepciones entre actores del mercado —entre ellos analistas y participantes del sistema financiero— y suele ser seguido de cerca por su influencia en decisiones de cobertura cambiaria, planificación de importaciones, fijación de precios y estrategias de endeudamiento.

Por ahora, el mercado permanece atento a la evolución de la tendencia y a los factores que la sostienen, en un escenario donde las expectativas relevadas por el BCP se inclinan a favor de un dólar todavía más débil frente al guaraní.