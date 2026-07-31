Ahorrá PY: más de 400 productos de la canasta básica tendrán descuentos

La segunda edición de la campaña “Ahorrá PY” fue lanzada este viernes en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, indicó que uno de los ejes de la institución es apoyar este tipo de iniciativas porque buscan aliviar el gasto de los consumidores y de las familias paraguayas mediante campañas de ofertas en productos de la canasta básica.

En ese sentido, comentó que la campaña comenzará este sábado, 1 de agosto, y se extenderá hasta el 16 del mismo mes en los comercios adheridos a la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), ubicados en distintos puntos del país.

“Son productos de la canasta básica y de uso bastante intensivo en el consumo. Unos 45 proveedores están apoyando la iniciativa”, acotó.

Lea más: Comercios prevén crecer más de 5% y destacan avance de productos nacionales

Cuidar la economía de las familias paraguayas

Por su parte, el vicepresidente de la Comampar, Miguel Tolces, manifestó que esta iniciativa refleja lo que puede lograrse cuando el sector privado asume un compromiso concreto con la sociedad paraguaya.

Añadió que el objetivo es contribuir para que las familias paraguayas puedan cuidar mejor su economía. Añadió que el comercio cumple un papel mucho más amplio que el de vender productos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Al ser parte de una cadena que conecta a la industria con miles de comercios. No solo se abastece al país, sino que también se genera empleo formal, se impulsan inversiones, se fortalece la producción nacional y se contribuye a que los productos lleguen a cada consumidor paraguayo”, manifestó.

“Mejores precios y mayor oferta”

Asimismo, sostuvo que cuando “esa cadena funciona” con eficiencia también ayuda a que las familias encuentren mejores precios, una mayor oferta y más oportunidades para ahorrar. Por ello, alegó que presentan una nueva edición de Ahorrá PY.

Descuentos en productos de la canasta básica

Los consumidores podrán acceder a descuentos y promociones en una amplia variedad de productos de uso cotidiano, entre ellos arroz, azúcar, aceite, fideos, yerba mate, harina, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, productos de higiene y cuidado personal, además de otras categorías esenciales para los hogares.

En total, la campaña abarcará más de 100 marcas y 400 productos de la canasta básica y de consumo cotidiano.

Para facilitar la identificación de las ofertas, los comercios participantes contarán con distintivos de Ahorrá PY, que señalarán los productos incluidos en la campaña y permitirán a los consumidores reconocer fácilmente las promociones disponibles.

“La campaña busca acompañar a los hogares en un momento en que cuidar el presupuesto es cada vez más importante, pero también generar movimiento económico, fortalecer a nuestros comercios y demostrar la capacidad de nuestro sector para trabajar unido y responder a las necesidades de la gente”, explicó Tolces.

Esfuerzo compartido del sector comercial

Agregó que detrás de cada precio promocionado existe un esfuerzo compartido, ya que, según afirmó, las industrias realizan importantes aportes, mientras que los comercios reducen sus márgenes para que ese beneficio llegue efectivamente al consumidor.

“Este esfuerzo tiene un único destinatario: la familia paraguaya. Tratamos de identificar que el presupuesto de los hogares requiere cada vez más planificación. Por eso queremos que durante estas dos semanas miles de familias puedan comprar más, gastar mejor y encontrar un alivio concreto para su economía cotidiana”, concluyó.

Lea más: Comercio mayorista apunta a crear 15.000 empleos directos

Comercios adheridos

Desde la Comampar dieron a conocer la lista de comercios adheridos a la campaña: