Comercio mayorista apunta a crear 15.000 empleos directos

Con un consumo en alza, el comercio mayorista y minorista proyecta aumento del empleo.

El vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), Miguel Tolce, comentó ABC que el rubro tuvo un desempeño muy positivo en 2025 y se mostró optimista de cara al próximo año, teniendo en cuenta que el consumo continúa aumentando, lo que para él se traduce en oportunidades para seguir desarrollando el comercio.

Señaló que el resultado positivo proyectado para este año, que ya está prácticamente culminando, estaría rondando las dos cifras.

“Al cerrar diciembre tendremos los números precisos, pero creemos que, así como viene desarrollándose, llegaremos a los dos dígitos (10% ó más)”, manifestó.

Aumento de consumo de algunos productos

En cuanto a los segmentos que registran recuperación de ventas, indicó que todos los rubros que históricamente se vieron afectados por el contrabando desde Argentina, como el aceite, los artículos de higiene personal y de limpieza, están mostrando un buen desempeño. En el vecino país, los precios están elevados, por lo que no hay ingreso de esos productos.

Asimismo, la carne y los frutihortícolas registraron un crecimiento importante.

Respecto al movimiento comercial, afirmó que se mantiene continuo y estable, especialmente en la comercialización de productos de primera necesidad. “Vimos un buen arranque a principio de año y el dinamismo se mantuvo durante todo el año”, subrayó.

Inversiones en el sector

Este año el sector registró importantes inversiones, el vicepresidente destacó que recientemente se realizó la apertura de un nuevo local socio de la Comampar.

Además, recordó que durante 2025 el rubro tuvo inauguraciones de otros espacios comerciales y que cuentan con varios proyectos tanto para 2026 como para los próximos años.

Formando trabajadores

Sobre los desafíos de los comercios mayoristas y minoristas del Paraguay, apuntó que “trabajan todos los días” para seguir fortaleciendo el sector. Consideró que la formación del personal es un campo donde aún existe mucho margen a mejorar” para seguir capacitando a los trabajadores y brindar un mejor servicio a los clientes.

“Eso ayudará a lograr una mayor expansión del rubro comercial a nivel nacional. Actualmente generamos alrededor de 8.000 empleos directos y esa cifra irá creciendo a un ritmo acelerado”, sostuvo.

A su vez, indicó que de manera indirecta ese número se duplica y estimó que el comercio mayorista generará en los próximos años alrededor de 15.000 nuevos empleos directos.

Año positivo

El gremialista también dio sus perspectivas sobre el cierre de año, afirmó que es positivo y recalcó que el país viene de dos a tres años de recuperación económica, por lo que volver a crecer resulta clave para seguir impulsando el consumo.