Comercios prevén crecer más de 5% y destacan avance de productos nacionales

La expectativa fue dada a conocer durante el lanzamiento de la tercera edición de la Expo Comampar. En entrevista con ABC, el vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), Miguel Tolce, señaló que en los primeros tres meses del año el sector tuvo un muy buen desempeño, mientras que en el segundo trimestre el movimiento comercial se comportó de manera más estable.

No obstante, aseguró que mantienen buenas perspectivas para el cierre del año y que desde el sector esperan que en 2026 la actividad registre un crecimiento que ronde o incluso supere el 5%.

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Dólar y mayor participación de productos nacionales

Desde mediados del año pasado, la caída del dólar genera preocupación en algunos sectores económicos. Sin embargo, en el caso de los comercios mayoristas, Tolce explicó que este escenario está ayudando a “mantener o reducir los precios” de los productos de consumo masivo y también está impulsando una mayor participación de la industria nacional en las góndolas.

Además dijo el gremialista manifestó que el rubro realiza importaciones de algunos artículos de cuidado personal y electrodomésticos; sin embargo, resaltó que la producción local continúa ganando espacio.

“Vemos que dentro de esas categorías la industria local gana espacio. Hay categorías que hace 10 o 15 años tenían en las góndolas todos productos importados y hoy entre 60% y 80% son artículos de producción local”, manifestó.

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Condiciones para el crecimiento del comercio

Consultado sobre qué medidas económicas deberían implementarse para impulsar el desarrollo del sector comercial, Tolce señaló que desde el gremio consideran que el sector privado debe poder desarrollarse y desenvolverse de manera autónoma.

“El Gobierno está generando las condiciones adecuadas para que nosotros podamos trabajar, ser más eficientes, atender a mayor cantidad de consumidores”, reiteró.

Además precisó que el sector genera más de 20.000 empleos directos e indirectos en el país.

Tercera edición de la Expo Comampar

El gremio lanzó este jueves la tercera edición de la “Expo Comampar”, un espacio que busca impulsar los negocios, la innovación y el networking del comercio mayorista paraguayo, indicaron desde la organización.

Bajo el lema “Conectando comercio, creando futuro”, la expo se desarrollará el 8 y 9 de octubre. Tolce señaló que para esta edición esperan aumentar la cantidad de asistentes.

“Es una excelente oportunidad para que los proveedores se acerquen, conozcan a los referentes del sector mayorista y puedan llegar a los consumidores a través de nuestras góndolas”, comentó.

El evento reunirá a más de 150 empresas proveedoras, 100 stands y proyecta recibir a más de 4.500 visitantes, consolidándose como un espacio de negocios, innovación y networking para el comercio mayorista paraguayo.

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¿Qué ofrecerá la Expo Comampar?

La edición 2026 contará con conferencias con especialistas nacionales e internacionales, espacios de networking, activaciones de marcas, mesas de debate, almuerzos con proveedores y diversas experiencias orientadas a fortalecer las relaciones comerciales y generar nuevas alianzas.

“El verdadero crecimiento ocurre cuando toda la cadena comercial crece junta. Esta Expo será el espacio para compartir experiencias, generar confianza y construir nuevas oportunidades para el sector”, indicó.