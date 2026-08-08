Expo Cadam: ¿Qué vehículos buscan los paraguayos y cómo cambia el mercado automotor?

En Paraguay van apareciendo distintas opciones de movilidad, desde los vehículos flex, los híbridos y los de combustión convencionales. En esa línea, la Expo Cadam Motor Show abre hasta este domingo sus puertas a la edición número 29 de la muestra que presenta, “en un solo lugar”, las novedades del sector automotor.

En el marco de esa actividad, el gerente general de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), Diego Lovera, analizó la situación del sector automotor paraguayo y hacia dónde se encaminan las preferencias de los consumidores, que según aseguró se comprueban observando el interés que despiertan algunos segmentos en la exposición.

“Existe muy buena demanda de lo que son las camionetas cerradas, las SUV, y las pick up, dos estilos de vehículos demandados desde hace tiempo en Paraguay”, indicó.

Lea más: Motor en marcha: cómo crece el negocio automotor en Paraguay

Crece el interés por la movilidad eléctrica

En lo que refiere a la movilidad eléctrica, sostuvo que esos vehículos están ganando terreno en lo que es la nueva apuesta de las marcas. Aseguró que cada día se está vendiendo más en Paraguay, tanto híbridos como eléctricos, lo que también consolida la oferta de este tipo de movilidad.

Si bien los híbridos y eléctricos despiertan mayor interés, al compararlos con otros países de la región, dijo que Paraguay ya está saliendo de una etapa inicial para ir consolidando este tipo de movilidad como una alternativa para el usuario paraguayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Creo que de a poco se está alcanzando la madurez de ese mercado, que implica tecnología, un cambio de paradigma, que son tecnologías que los usuarios deben conocer y confiar. Lentamente se está ganando. Creemos que es un proceso normal de la incorporación de nuevas tecnologías”, agregó.

Combustibles y eficiencia

Consultado si el elevado precio de los combustibles está modificando las preferencias de los consumidores hacia automóviles más eficientes o de menor consumo, respondió que estos vehículos con nueva tecnología hacen que sea más eficiente, pero también son amigables con el medio ambiente.

Añadió que sí colaboran “con estos vaivenes” de las subas del precio de los combustibles, más aún porque es un auto 100% eléctricos, alegó que el precio de la energía eléctrica está más estable.

“Se habla siempre de un precio competitivo que tenemos localmente para la energía eléctrica. Esto hace que los consumidores puedan evaluar en mediano o largo plazo la conveniencia o no de comprar ya sea híbrido o eléctrico”, amplió.

Ventas de vehículos nuevos

En lo que hace a la ventas del sector subrayó que se “encuentra bien” porque siempre la compra acompaña a las importaciones, dado que si a “este le va bien, se traslada en el consumo de los vehículos”.

“Por ese lado se está teniendo un buen año, sumado al comportamiento del dólar. Si comparamos con el año anterior, mejora todo lo que es la oferta de los vehículos”, acotó.

Además, mencionó que existe una gran competencia entre las marcas, los modelos y también el financiamiento, ya que con más facilidades se puede acceder a créditos, tanto de las mismas concesionarias como del sector bancario.

Importaciones con expectativa de crecimiento

En lo que hace a las importaciones de vehículos, proyectó que este 2026 tendrá “un crecimiento bastante bueno”, con la expectativa de lograr un aumento del 10% al 15% frente a lo obtenido en 2025.

Consideró que son números positivos para el sector, con demanda de algunos segmentos de vehículos. (Ver gráfico).

Expo Cadam Motor Show

En lo atinente a la Expo Cadam Motor Show, comentó que esta es la edición número 29 de la muestra, que se desarrollará hasta este domingo 9 de agosto, de 10:00 a 22:00, en el nivel -3 de Paseo La Galería, con más de 11.000 metros cuadrados de exhibición.

Según los organizadores, el evento reúne más de 300 modelos de vehículos de todos los segmentos y con toda la electromovilidad que se dispone: flex, híbrido enchufable, híbrido autorrecargable, eléctricos, a diésel, entre otros.

Lea más: Automotores: importaciones al alza, posventa bajo presión

Según Lovera, disponen de precios accesibles, financiamientos especiales durante los días que dure la feria, donde las marcas muestran sus nuevos modelos 2027, además de beneficios para quienes quieren comprar un cero kilómetro.