Viajes
09 de agosto de 2026 a la - 07:00

Sugerencias de la Senatur para descubrir el potencial turístico del sur del Paraguay durante el Mundial de Rally

Vista aérea de Encarnación.
Vista aérea de Encarnación.David Gamarra Municipalidad de Encarnación

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) lanzó una guía para turistas que visitarán el país durante las fechas en Paraguay del Mundial de Rally, a finales de agosto. En la misma se presentan lugares únicos en el sur de nuestro país que destacan por mostrar el acervo histórico, patrimonios culturales e increíbles paisajes; experiencias de esparcimiento y entretenimiento.

Por Sergio González

Itapúa es uno de los destinos más elegidos cada año como destino de turismo interno en nuestro país. Por segundo año consecutivo tiene el desafío de albergar el evento del Mundial de Rally, que en 2025 atrajo a más de 210.000 personas a la región. Los organizadores esperan que la siguiente edición atraiga a por lo menos 400.000 espectadores.

Esta edición presenta varios cambios a partir de la experiencia del debut como anfitriones del evento motor más importante del mundo. La capital departamental, Encarnación, no solo será protagonista por ofrecer la mejor infraestructura para este tipo de eventos, sino también por contar con un prime nocturno y un tramo que prometen concentrar al público en la zona.

También, el evento de premiación tendrá como protagonistas los monumentos del Silo y el Molino San José, en la Costanera República del Paraguay, con el imponente río Paraná de fondo.

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Playa San José de Encarnación.

La apuesta es a que el público tenga la posibilidad de conocer la región durante el evento. En ese sentido, la Guía para el Turista ofrece los sitios imperdibles en la región, para que los visitantes puedan armar la rutina para los intensos días de la competencia internacional en el sur del Paraguay.

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Lugares destacados

Itapúa alberga Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la Unesco, en honor al legado jesuita de la época de la conquista. Las edificaciones que permanecieron en el tiempo hoy ofrecen una experiencia única de conexión con la raíz cultural de la región. Las Misiones Jesuíticas Guaraníes se hallan ubicadas en los distritos de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangüé y Santísima Trinidad. Las reducciones representan la historia, la cultura y la memoria de los pueblos.

Misión Jesuítica de Trinidad, Itapúa.
Misión Jesuítica de Trinidad, Itapúa.

Las tarifas de acceso se mantienen en G. 40.000 para extranjeros; G. 25.000 para connacionales; G. 12.500 para adultos mayores (más de 65 años), mientras los niños menores de 12 años no pagan. Los pagos se pueden realizar en efectivo o con tarjetas, pero solo en moneda nacional. Con el pago de una entrada, se tiene acceso a las tres Misiones Jesuíticas por un periodo de 72 horas.

La región también destaca por las paradisíacas playas a orillas del río Paraná. En invierno habitualmente tienen menor movimiento, pero las temperaturas pueden dar una sorpresa y convertirse en un clima ideal y caluroso. No obstante, las postales de los atardeceres naranja son paisajes únicos dignos de conocer y vivenciar.

Las principales son las de Encarnación (San José, Pacucuá y Mboika’e). Pero también existen tres en Carmen del Paraná (Tacuary, Pirayu e Ybycui), una en San Juan del Paraná y una en Bella Vista.

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Historia y cultura

La región cuenta con una historia rica marcada por el contacto entre culturas, debido a la inmigración y las diversas colectividades presentes. Entre los lugares más emblemáticos para conocer, la Senatur destaca los museos.

Museo Casa de la Victoria de Encarnación.
Museo Casa de la Victoria de Encarnación.

Entre ellos, Encarnación tiene la mayor cantidad de opciones.

  • El Museo de Arte Sacro se encuentra en el barrio 8 de Diciembre, abierto de lunes a domingo de 8:00 a 15:00.
  • Centro de Identidad Nikkei o Casa del Té, ubicado sobre la avenida Irrazábal, disponible de lunes a sábado de 8:00 a 12:00, mientras que martes, jueves y sábados el horario se extiende hasta las 15:30.
  • La Colección Hrisuk, ubicada sobre la ruta PY06, abre con agendamiento previo.
  • Museo Alberto Delvalle, que se encuentra en el barrio San Blas Independencia, abierto de martes a domingos de 9:00 a 17:00.
  • Museo Memoria Viva, situado en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, sobre la avenida Costanera República del Paraguay. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 17:00.

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Atractivos en otras ciudades

Centro Histórico y Cultural Edwin Krug de Hohenau.
Centro Histórico y Cultural Edwin Krug de Hohenau.
  • El Museo Histórico Ferroviario de Carmen del Paraná se encuentra sobre la avenida Costanera, disponible de lunes a domingo de 8:00 a 17:00.
  • El parque de Batalla de Tacuary en Carmen del Paraná.
  • Parque Ecológico Ita Cajón en Trinidad, habilitado de martes a domingo de 8:00 a 17:00.
  • Museo Privado Villar Cáceres en Coronel Bogado.
  • Estación Cultural Ka’i Puente y Reserva Natural Chopi Sa’yju de Coronel Bogado.
Cartel informativo sobre Bella Vista como Capital de la Yerba Mate, con edificio moderno y vegetación en un día soleado.
La Asociación de Fomento Turístico Mate Roga promueve la riqueza cultural de Bella Vista como Capital de la Yerba Mate.
  • Ruta de la Yerba Mate Ka’a Rape en Bella Vista.
  • Mate Roga de Bella Vista.
  • Museo Casa Raatz; Museo Los Fundadores y Museo Casa de los Inmigrantes en Bella Vista.
  • Centro Histórico Cultural Edwin Krug y Parque Ecológico Alfredo Sitzmann de Hohenau.
  • El Paraíso de las Frutillas y el Complejo Apícola Flor Dorada en Nueva Alborada.
  • Exestación de Ferrocarril en General Artigas.