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12 de agosto de 2026 a la - 15:10

Interamericana Medicina alinea estrategias para formar a los médicos del futuro

Durante la jornada se analizaron lineamientos institucionales, planificación curricular y nuevas estrategias para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Durante la jornada se analizaron lineamientos institucionales, planificación curricular y nuevas estrategias para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con el compromiso de seguir fortaleciendo la calidad educativa y la excelencia académica, Interamericana Medicina llevó a cabo una nueva edición del Claustro Docente, un encuentro institucional que reunió a autoridades académicas, coordinadores y docentes para planificar el inicio del segundo semestre del año lectivo 2026.

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El Claustro Docente es un espacio estratégico de diálogo, reflexión y planificación, orientado a consolidar el trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la comunidad académica.

Durante la jornada, se abordaron lineamientos institucionales, estrategias pedagógicas, planificación curricular y acciones destinadas a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El encuentro institucional permitió alinear estrategias académicas y fortalecer el trabajo colaborativo entre los distintos actores de la comunidad educativa.
El encuentro institucional permitió alinear estrategias académicas y fortalecer el trabajo colaborativo entre los distintos actores de la comunidad educativa.

La actividad reafirma el compromiso de la institución con una formación médica de excelencia, basada en la innovación, la actualización permanente del cuerpo docente y la mejora continua de los procesos educativos, garantizando una experiencia académica de alto nivel para todos los estudiantes.

Asimismo, este encuentro permitió alinear objetivos para el nuevo semestre, promover el intercambio de experiencias entre los docentes y consolidar una visión compartida sobre los desafíos y oportunidades que marcarán esta nueva etapa académica.

Autoridades, coordinadores y docentes de Interamericana Medicina participaron del Claustro Docente para planificar el inicio del segundo semestre del año lectivo 2026.
Autoridades, coordinadores y docentes de Interamericana Medicina participaron del Claustro Docente para planificar el inicio del segundo semestre del año lectivo 2026.

Con responsabilidad, vocación y un firme compromiso con la educación superior, Interamericana Medicina inicia el segundo semestre de 2026 fortaleciendo su misión de formar profesionales íntegros, altamente capacitados y preparados para responder a las necesidades de la sociedad.

“Juntos seguimos construyendo una educación de calidad, impulsando el conocimiento y formando a los médicos del futuro”, refieren desde la institución.

El Claustro Docente reafirmó el compromiso de Interamericana Medicina con la innovación, la actualización permanente del plantel docente y la mejora continua.
El Claustro Docente reafirmó el compromiso de Interamericana Medicina con la innovación, la actualización permanente del plantel docente y la mejora continua.

Más detalles en https://interamericana.edu.py/.