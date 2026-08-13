Cuatro marcas, un tablero: negociaciones en el rubro farmacéutico paraguayo

En una vidriera de barrio, nadie nota el cambio todavía. El cartel dice Catedral o dice Farmacenter, como siempre. Pero detrás de esa fachada, dos empresas buscan operar como una sola compañía. Y a pocas cuadras, en una planta industrial de Santísima Trinidad, otra firma acaba de sumar bajo su ala a un fabricante que nació hace décadas.

El bloque del mostrador

Catedral y Farmacenter anunciaron su integración bajo la marca conjunta Cadenas Catedral Farmacenter. La cuenta es: más de 500 sucursales en todo el país y un equipo de más de 3.000 colaboradores. Farmacias Catedral, fundada en 1905 por los hermanos Scavone, aporta más de 120 años de historia; Farmacenter suma infraestructura y experiencia de cliente

La operación avanza bajo la lupa de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

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El bloque de la fábrica

Después llegó el segundo anuncio: Quimfa S.A. confirmó la adquisición de la mayoría accionaria del Grupo Heisecke, fabricante de marcas propias y representante local de firmas como L’Oréal. Según el comunicado conjunto, la alianza responde al reconocimiento del valor de las marcas paraguayas desarrolladas por Heisecke y a su cartera de representaciones internacionales.

Heisecke seguirá operando con su identidad intacta, pero ahora con la escala de Quimfa para acelerar su salida a nuevos mercados.

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Dos negocios que se completan

La lectura no es solo de tamaño: es de cadena de valor. Catedral-Farmacenter al punto de venta; Quimfa-Heisecke fábrica y marca. Uno gestiona el mostrador; el otro, producción y escala; crecen no compitiendo, sino comprando complementariedad.

Las nuevas operaciones nacen con ventaja de escala, ambas notificaron a Conacom, y se espera en el proceso transparencia regulatoria. ¿Cuánta competencia le sobrevive al sector que?