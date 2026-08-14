Caja de valores en Paraguay: Activos en custodia crecen y llegan a cerca de US$ 6.600 millones al primer semestre

De acuerdo con los datos de la Caja de Valores del Paraguay (Capapy), de los US$ 6.592 millones que están en custodio actualmente, unos US$ 5.559 millones corresponden a custodia electrónica y unos US$ 1.033 millones a custodia física.

La Cavapy es la entidad privada encargada de la custodia, liquidación, compensación y registro de las operaciones del mercado bursátil y extrabursátil (OTC) de Paraguay. Supervisada bajo el marco de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), actúa como el depósito centralizado de valores del país. A inicios de 2026, consolidó formalmente la segregación de funciones con la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) para asumir plenamente las tareas de post-negociación (post-trade) mediante la plataforma tecnológica global Montran.

Según detalló Marcelo Prono, gerente general de Cavapy, la custodia electrónica corresponde a los títulos negociados en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), en el marco de la especialización de funciones que entró a regir en enero pasado. En ese sentido, detalló que este volumen custodiado aumentó 26% en el transcurso del semestre, mientras que el de títulos físicos (recibidos por Cavapy y guardados en su bóveda) se incrementó en 21%.

De acuerdo con los datos suministrados por Prono, el sistema de Cavapy contó con 45.761 titulares inversores hasta junio del 2026, de los cuales, 5.500 se incorporaron durante el primer semestre del año, quienes participaron a través de 64.143 cuentas comitentes activas. En total se procesaron 16.076 operaciones de liquidación, en un promedio diario de 132 operaciones.

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Hitos del semestre

Según lo reportado por Prono, durante la primera mitad del año 2026 fue un periodo en el que se cumplió con la implementación y consolidación de la gestión de Cavapy.

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Detalló igualmente que la implementación del rol de la Depositaria de Valores fue un objetivo cumplido en tiempo y forma gracias a una gestión de 18 meses que culminó en enero pasado. Asimismo, indicó que la implementación integral combinó la segregación de funciones con la BVA y el cambio del core al sistema Montran.

También detalló que Cavapy procedió a la estandarización de la liquidación, con metodología y conceptos estandarizados, y adecuación de procesos y sistemas en el mercado. Además, acotó que el Portal del Inversionista ya es una plataforma consolidada, alojada en la web institucional, y cumple con una función de transparencia para el inversor.

Por otra parte, se lanzó el producto de acciones escriturales, que consiste en el registro electrónico de las acciones.

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Lo que se viene

En cuanto a la expectativas para este segundo semestre, Prono detalló como principales líneas de acción a la conexión de Cavapy con el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central del Paraguay (BCP), con la fase II de la implementación del sistema Montran y el desarrollo de nuevos productos.

Mencionó que la liquidación LBTR brindará una mayor estandarización y eficiencia, al canalizar los pagos del mercado de valores a través del sistema del BCP. Además, se procederá al desarrollo de APIs para una mayor automatización y control de los procesos, mensajería SWIFT y desarrollo de funcionalidades para custodios internacionales.

En cuanto a los nuevos productos que entrarán en desarrollo, se destacan: los CDA Inmovilizados, en proceso de revisión con el regulador y en complemento al CDA-d; y el futuro de divisas, en etapa de construcción de un producto estandarizado para cobertura del tipo de cambio.

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Renovarán producto “de cobertura cambiaria”

Sobre este producto renovado de cobertura cambiaria, indicó Prono, está en etapa de construcción y apunta justamente a dinamizar más el mercado de futuro, ya que el impacto del tipo de cambio es un riesgo que se ha sentido con mucha fuerza especialmente en el último año y han recibido muchas consultas y pedidos de los agentes.

Mencionó que juntamente con la Bolsa de Valores de Asunción están diseñando un nuevo producto más estandarizado a las tendencias del mundo financiero actual y que la expectativa es presentar la propuesta al regulador para octubre de este año, a fin de que el mismo ya pueda ser utilizado desde comienzos del 2027.