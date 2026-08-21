Rally Mundial: estas son las recomendaciones del MIC a exportadores e importadores ante posibles demoras en cargas

Desde el jueves 27 hasta el 30 de agosto se realizará el WRC Rally del Paraguay 2026 en el departamento de Itapúa. En ese marco, desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) comunicaron a los exportadores, importadores y despachantes adoptar medidas de planificación anticipada para contribuir a la continuidad y fluidez de sus operaciones de comercio exterior.

A través de sus redes sociales, la cartera estatal advirtió que se prevé un incremento del movimiento de personas, vehículos, equipos y cargas en los principales corredores logísticos y puntos de control de la zona.

Ante esta situación, recomendó planificar con anticipación las operaciones de exportación, incluyendo la programación de cargas, transporte, reservas logísticas y tramitación de la documentación correspondiente.

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También pidió prever los tiempos necesarios para la gestión de los documentos de exportación, especialmente aquellas operaciones cuya salida esté programada durante los días previos o coincidentes con el evento.

Coordinar operaciones

Asimismo, instó a coordinar oportunamente las operaciones de alto volumen o sensibles al tiempo, a fin de prever alternativas que permitan reducir posibles demoras o congestiones.

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El MIC también manifestó que se debe considerar las condiciones especiales de circulación y logística que puedan establecerse durante el desarrollo del evento, verificando previamente las rutas y horarios disponibles para el traslado de mercaderías.

“En el caso de las cargas perecederas o que requieran cadena de frío, recomendó adoptar previsiones especiales, contemplando posibles tiempos adicionales en los desplazamientos y operaciones logísticas”, añadió.

Comunicar con anticipación las operaciones

Asimismo, aconsejó comunicar con anticipación las operaciones extraordinarias o de características especiales a las autoridades competentes, cuando corresponda, para facilitar una gestión oportuna.

Finalmente, el MIC sugirió mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre eventuales actualizaciones relacionadas con la operativa aduanera, logística y de circulación durante el evento.

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