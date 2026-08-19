Estas son las calles que estarán clausuradas en Encarnación durante el Mundial de Rally

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Encarnación, inspector Hugo Servián, manifestó que, en el marco del operativo durante las fechas en Paraguay del Mundial de Rally, algunas calles quedarán inhabilitadas para el tránsito vehicular. Desde el lunes 17 ya está cortada la circulación de un tramo importante de la costanera de la ciudad, según explicó.

Describió que desde la rotonda entre la ruta PY01 y la avenida Costanera República del Paraguay, hasta la intersección con las avenidas Rodríguez de Francia y Monseñor Wiessen, permanecerá cortada hasta el próximo 3 de setiembre. Esto debido al montaje del Parque Logístico y el Fanzone, que estarán ubicados frente al Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” (Sambódromo).

No obstante, mencionó que las transversales continuarán habilitadas. También explicó que toda la costanera y esos sectores no delimitados estarán abiertos para el tránsito del público, no así la calle para circulación vehicular.

Puntualizó que el operativo de acompañamiento a la organización por parte de la PMT contará con un despliegue de alrededor de 100 inspectores de tránsito.

Lea más: Mundial de Rally en Encarnación: entradas agotadas para largada simbólica y premiación

Otros cortes en la ciudad

Servián relató que para el sábado 29 y el domingo 30 de este mes habrá cierres puntuales en la ciudad, durante los eventos que se celebrarán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado se realizará el tramo superespecial nocturno, que atravesará parte de la costanera y sobre el asfalto de la avenida Mariscal López. La mencionada arteria estará clausurada al tránsito desde la intersección con la avenida Irrazábal hasta todo el sector de la Playa San José. Detalló que este cierre se realizará desde el mediodía hasta que termine el recorrido, por lo que presumen que para la noche ya esté habilitado el tránsito en el sitio.

Entretanto, para el domingo se prevé el cierre de la avenida Costanera República del Paraguay hasta el barrio Pacucuá, debido a que la ceremonia de premiación se realizará en la Playa San José.

Sobre el tramo en San Antonio Ypecurú, que tendrá lugar el domingo, explicó que no tendrá corte, pero sí habrá sectores donde estará prohibido el ingreso o estarán controlados por la Policía y militares, debido a la organización de la competencia.

Lea más: Rally de Tierra Roja: paleta de colores que representa la cultura y tradición de nuestro país ante el mundo

Posibles modificaciones

Por su parte, el jefe regional de la Patrulla Caminera, inspector Arístides López, detalló que prevén posibles desvíos de las rutas nacionales, en caso de que se genere congestionamiento para el ingreso al microcentro. Detalló que el operativo priorizará la movilidad de los vehículos en competencia, que se moverán desde el Parque Logístico hasta los tramos en el interior.

Los desvíos previstos contemplan utilizar las rutas D054 y D047 entre las rutas PY06 y PY01 y el acceso por el barrio San Pedro, como alternativas de movilidad en la ciudad.

Solicitó a los conductores estar atentos y seguir las indicaciones de los oficiales de tránsito, quienes estarán en distintos puntos para organizar el tráfico, que posiblemente esté saturado y lento durante esos días de la competencia internacional.