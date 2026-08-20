La última curva: aceleran motores en la carrera paralela en la logística del Mundial de Rally

Inició la cuenta regresiva previa al ansiado evento del año, que pondrá ante los ojos del mundo nuevamente al Paraguay y al departamento de Itapúa. El Mundial de Rally está a la vuelta de la esquina y los organizadores afinan detalles para llegar de la mejor manera al gran evento del deporte motor.

El coordinador regional y adjunto de seguridad del evento, Julio Müller, manifestó que el trabajo se intensifica debido a que la edición anterior «dejó la vara muy alta». Además, refirió que «hacerlo sin una presión como esta iba a ser más fácil», expresó.

En los tramos son colocados 450 kilómetros de cinta, más de 9.000 estacas y 300 mallas de seguridad. El equipo del Comité Organizador Local dedica cerca de 14 horas diarias de trabajo para poner a punto los detalles de seguridad.

Para esta edición, Müller indicó que dispondrán de 560 «marshall» o guarda-rally, quienes estarán acompañando el evento y controlando junto a las instituciones de seguridad el cumplimiento de las normas de la FIA.

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Público como protagonista

El coordinador regional sostuvo que el éxito del año anterior se debe al comportamiento del público. «El único motivo por el que se puede suspender un tramo es por inconducta del público», aseveró el adjunto de seguridad del evento.

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«En el 2025 no tuvimos ningún incidente que no pudiéramos solucionar», detalló. Solicitó nuevamente al público volver a demostrar el mismo comportamiento que caracteriza al rallista paraguayo.

Indicó que todas las cintas están georreferenciadas y controladas a través de un sistema, por el que no podrán eludir los controles de seguridad. Reiteró no sobrepasar las líneas verdes que están dispuestas en todos los tramos, como medida principal de seguridad.

Entre otros reglamentos, reiteró que la circulación vehicular dentro de los tramos estará clausurada desde 24 horas antes de que inicie ese tramo. Además, nuevamente no estará permitido el uso de parlantes y escuchar música a alto volumen dentro de los lugares de competencia.

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Epicentro del Rally

Desde este lunes llegan decenas de camiones y contenedores con la logística de los equipos internacionales a la ciudad de Encarnación.

El Centro Cívico Municipal, escenario tradicional del Carnaval Encarnaceno, presenta ahora una imagen completamente diferente. El espacio recibe una intensa operación logística vinculada al Campeonato Mundial de Rally.

Se inició el montaje de los equipos de competencia, estructuras para los escenarios oficiales, vehículos de apoyo, componentes del Parque de Servicios, elementos para la Fan Zone, sistemas de comunicación, áreas técnicas y otros recursos indispensables para el desarrollo de la prueba mundialista.

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Atractivos que se suman

Para este sábado, además, se espera la llegada del Buque Escuela Cañonero Paraguay y el Patrullero Capitán Cabral, que estarán abiertos al público durante toda la semana del evento.

Los buques permanecerán atracados en el sector comprendido entre el Silo y el Molino, donde se habilitarán pasarelas para garantizar un ingreso seguro de los visitantes.

Las visitas estarán disponibles desde el sábado 22 hasta el domingo 30 de agosto, en el horario de 08:00 a 17:00 horas.

Los recorridos serán guiados, con una duración estimada de entre 15 y 20 minutos, organizados en grupos de hasta 40 personas por turno.

La propuesta estará dirigida tanto al público en general como a delegaciones escolares interesadas en conocer de cerca parte de la historia naval del Paraguay y la formación de los futuros oficiales de la Armada.