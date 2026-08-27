Caja Mutual inicia la construcción de Torre Seminario tras un récord de ventas

La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay dio un nuevo paso en su estrategia de inversiones inmobiliarias con la palada inicial de Torre Seminario, emprendimiento que comienza su etapa constructiva luego de haber alcanzado un resultado poco habitual en el mercado: la comercialización del 100% de sus unidades en apenas 23 días después de su lanzamiento.

Torre Seminario es el cuarto desarrollo inmobiliario impulsado por la entidad dentro de su política de diversificación y generación de valor patrimonial.

Desarrollado por la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, el proyecto arquitectónico estuvo a cargo del Arq. Andrés Lauw, mientras que la ejecución de la obra fue adjudicada a DE Constructora.

La ceremonia de inicio de obra reunió a autoridades de la Caja Mutual, representantes de la empresa constructora, integrantes del Comité de Construcciones, funcionarios e invitados especiales.

El acto marcó el comienzo de la materialización de un proyecto que recibió una destacada respuesta del mercado incluso antes de iniciar su construcción.

La rápida respuesta del mercado convirtió a Torre Seminario en uno de los proyectos de comercialización más exitosos de la Caja Mutual.

La propuesta había sido presentada el 13 de mayo en el Sheraton Asunción Hotel y, menos de un mes después, ya se habían colocado todas las unidades disponibles.

Un proyecto pensado para vivir e invertir

Torre Seminario está ubicada sobre la calle Teniente Segundo Juan Arce Rojas, en barrio Mburicaó/Seminario de Asunción, una zona con acceso a servicios, infraestructura vial, comercios y otros puntos estratégicos de la ciudad.

El edificio contempla 10 pisos y 56 departamentos, con opciones de uno, dos y tres dormitorios.

El proyecto incorpora además una serie de espacios comunes orientados a complementar la experiencia residencial, entre ellos piscina, sauna, gimnasio equipado, quinchos climatizados y playroom.

Uno de los principales diferenciales de la propuesta fue su esquema de financiación propia.

La comercialización contempló una entrega mínima desde el 10% y la posibilidad de financiar el saldo hasta en 20 años, con cuotas en guaraníes, una modalidad que buscó facilitar el acceso tanto para quienes buscan una vivienda como para quienes consideran el inmueble como una alternativa de inversión patrimonial.

Una venta que anticipó el éxito de la obra

Uno de los aspectos que distingue a Torre Seminario es que la obra comienza con las unidades ya comercializadas.

La Caja Mutual informó que el emprendimiento agotó el 100% de su oferta en solo 23 días, resultado que la institución interpreta como una señal de confianza de sus afiliados y del mercado hacia su estrategia de desarrollo inmobiliario.

El presidente de la Caja Mutual, Angel Devaca, señaló durante la etapa de comercialización que el desempeño del proyecto confirmaba la existencia de una demanda creciente por productos inmobiliarios sólidos, bien planificados y con respaldo institucional.

También remarcó el compromiso de la entidad de continuar generando oportunidades de inversión que aporten valor a sus afiliados.

El desafío siguiente será transformar el proyecto vendido en una obra terminada, manteniendo los estándares previstos y los plazos establecidos.

El cuarto desarrollo inmobiliario de la Caja Mutual

Con esta nueva obra, la institución continúa consolidando una línea de desarrollo inmobiliario orientada a diversificar sus inversiones y ofrecer alternativas que contribuyan al crecimiento patrimonial de sus afiliados.

La palada inicial abre así una nueva etapa. Con las 56 unidades ya colocadas, el foco pasa ahora a la construcción de una torre que nació con una señal contundente de respaldo: el mercado decidió apostar por ella incluso antes de que comenzaran a levantarse sus primeros pilares.