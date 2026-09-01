7 de cada 10 paraguayos tienen sobrepeso u obesidad, el gran desafío cardiometabólico que será debatido en un congreso

Estos datos serán parte del debate del IV Congreso Paraguayo de Diabetes y Enfermedades Cardiometabólicas, que se desarrollará del 9 al 11 de septiembre en el Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, con una jornada de precongreso prevista para el martes 8.

El encuentro, considerado el evento científico más importante del país en esta especialidad, reunirá a más de mil profesionales de la salud de Paraguay y la región.

La Dra. Griselda Sosa Azuaga, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Diabetología (SPD), advirtió sobre la magnitud del problema. “10,7% de la población paraguaya tiene diabetes, la que conoce, porque hay mucha gente que no conoce que tiene diabetes”, señaló.

Agregó que aproximadamente el 13% presenta prediabetes y que “entre obesidad y sobrepeso, 70% de la población paraguaya”.

La especialista también destacó la elevada prevalencia de hipertensión arterial, que supera el 35% de la población, y explicó que estas enfermedades crónicas están estrechamente relacionadas.

“Todas estas situaciones crónicas de salud van una de la mano de otra y generan una disminución de la calidad de vida”, afirmó.

La preocupación no se limita a los adultos. Sosa remarcó que cada vez es mayor la presencia de estas condiciones en niños y adolescentes, una realidad que anteriormente no era tan frecuente.

El avance de estas patologías puede derivar en complicaciones como trastornos de la visión, lesiones del pie e insuficiencia renal, entre otras consecuencias que afectan la calidad de vida.

Innovación con responsabilidad

Bajo el slogan Innovación, evidencia y humanidad en la nueva era y el lema Transformando la salud cardiometabólica: obesidad y diabetes en foco, este congreso analizará los principales avances científicos disponibles para enfrentar esta problemática.

Entre los temas centrales figuran las nuevas guías ADA 2026, las terapias innovadoras con GLP-1 y GLP-1/GIP, el manejo de la obesidad y las estrategias de prevención cardiovascular.

También se desarrollarán el Primer Foro Latinoamericano de Esteatosis Hepática Metabólica y el I Simposio de Diabetes y Obesidad en el Niño y Adolescente.

Para la presidenta de la SPD, las nuevas herramientas terapéuticas ofrecen oportunidades importantes.

“Las moléculas innovadoras, por supuesto que generan una mejoría importantísima, no solamente el control metabólico, sino del peso mismo y de la calidad de vida de las personas”, sostuvo.

Sin embargo, enfatizó que estos avances deben estar acompañados por una adecuada indicación médica. “Es importante para nosotros que toda esta innovación en cuanto a moléculas y fármacos siga dándose de la mano de una prescripción adecuada de los médicos que están entrenados para eso”, manifestó, al advertir sobre los riesgos de la automedicación.

La tecnología también ocupa un lugar relevante destacándose los lectores continuos de glucosa que ya están disponibles y constituyen “una herramienta fantástica para nuestros pacientes para tener un mejor control de su estado de glicemia”.

Estos dispositivos permiten obtener información que puede ayudar a ajustar el tratamiento, la alimentación y la actividad física bajo supervisión profesional.

Ciencia, prevención y movimiento

El programa contará con presidentes de sociedades científicas de distintos países, representantes de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), además de referentes de España, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos y Holanda.

El congreso también incluirá un concurso científico para residentes y profesionales jóvenes, con categorías de trabajos originales y casos clínicos.

Las categorías son la presentación de trabajos originales y casos clínicos, y el concurso SPD Educa, dirigido a estudiantes, sobre material infográfico y audiovisual para la educación en salud.

“En relación al trabajo del Comité científico, nos abocamos a realizar un programa científico muy actualizado que abarque toda la necesidad de conocimiento científico de la práctica diaria, no solo enfocado en el manejo de la glucosa, de la diabetes, sino también en el manejo de la diabetes y el riesgo cardiovascular, para lo cual desarrollamos un programa científico que se va a desarrollarse todos los días del congreso”, indicó la Dra. Sandra Soto, coordinadora del Comité científico.

Refirió que presentarán las nuevas guías y la relevancia del I Simposio de diabetes y obesidad en el niño y adolescente. “Sabemos que tiene un impacto muy importante trabajar en el conocimiento que transmitimos en este grupo etario”, detalló.

Habló igualmente del I Foro Latinoamericano de Teatrosis Hepática Metabólica para incorporar esta problemática en el conocimiento de los médicos que van al congreso y así generar la evidencia al respecto.

Pie diabético: una complicación prevenible

Otro eje será el abordaje integral del pie diabético, una de las complicaciones más graves de la enfermedad y principal causa de amputaciones no traumáticas.

Un taller práctico buscará acercar herramientas para la detección temprana y el cuidado preventivo.

“Es muy importante que los profesionales participen de este taller, puesto que el pie diabético es una de las complicaciones más graves y catastróficas de las personas con diabetes”, explicó la Dra. Rocío Pertile, presidenta de la Asociación Paraguaya de Pie Diabético.

Agregó que el abordaje de las complicaciones del pie no concierne solamente a los profesionales médicos, sino que también a todo un equipo interdisciplinario que estaría constituido por nutricionistas, podólogos, licenciados en enfermería y educadores.

“Movete por vos”: correcaminata organizada con Laboratorios Indufar

Como parte de la Jornada Celeste de Actividad Física, Laboratorios Indufar organizará la correcaminata Movete por vos, prevista para el jueves 10 de septiembre, a las 17:00, en el predio del Yacht y Golf Club Paraguayo.

La iniciativa busca transformar la información en acción y promover hábitos más activos y saludables.

La actividad física regular constituye uno de los pilares para la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2.

En este contexto, el congreso busca actualizar conocimientos médicos impulsando una mirada integral que combine innovación, evidencia científica, prevención y humanidad.

La Sociedad Paraguaya de Diabetología organiza este encuentro de manera bienal desde 2004. La actividad cuenta con el aval de sociedades científicas nacionales y extranjeras y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Las inscripciones se realizan en congresodiabetes.org.py.