Cotización del dólar con nuevo bajón en el arranque de la semana

La cotización del dólar registró este lunes otra baja frente al guaraní en Paraguay. En el cambio efectivo, la divisa estadounidense se ubicó en G. 5.950, tras retroceder 20 puntos respecto del valor de cierre del viernes último de G. 5.970, según los datos reportados por el mercado local.

El ajuste también se hizo sentir en el segmento interbancario, donde el tipo de cambio marcó G. 5.921, con una disminución respecto al cierre de la semana anterior. La diferencia entre ambos valores refleja la dinámica habitual entre operaciones minoristas y transacciones entre bancos, con un guaraní que continúa fortaleciéndose.

La caída de la divisa se suma a una secuencia reciente. Hace apenas dos semanas, el dólar ya había tocado un piso de G. 5.950 en el mercado local, luego avanzó unos puntos, para de nuevo bajar al mismo nivel en el arranque de las operaciones del lunes.

Este comportamiento se inserta en una tendencia de mayor alcance que está reordenando precios relativos y decisiones en el comercio exterior.

Los registros históricos muestran que el dólar acumula una caída de 20% frente al guaraní en los últimos 12 meses. Hace un año, la divisa se negociaba alrededor de G. 7.400; hoy, la distancia implica una merma aproximada de G. 1.450 por dólar.

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En términos prácticos, el movimiento significa que se necesitan menos guaraníes para comprar un dólar que un año atrás. En la economía real, esa trayectoria tiende a producir efectos opuestos según el sector: puede aliviar costos de importación, pero también recortar el rendimiento en moneda local de ingresos dolarizados, especialmente los provenientes de exportaciones.

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Expectativas a la baja

La tendencia descendente no solo se refleja en la cotización diaria: también está moldeando las previsiones. De acuerdo con resultados recientes de la Encuesta de Variables Económicas (EVE) —citada en el contenido fuente—, los agentes económicos redujeron sus proyecciones para el dólar.

Las expectativas predominantes apuntan a que, durante este mes, el tipo de cambio se mantendría en torno a G. 6.000. Para el cierre de año, la estimación se ubica cerca de G. 6.150, por debajo de los G. 6.300 que se esperaban el mes anterior. El recorte sugiere que el mercado está internalizando un escenario de dólar más débil —o guaraní más fuerte— por más tiempo del previsto.