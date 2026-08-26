Cotización del dólar en descenso y acumula baja del 20% en un año

La cotización del dólar registró este martes otra baja frente al guaraní en Paraguay. En el cambio efectivo, la divisa estadounidense se ubicó en G. 5.960, tras retroceder 20 puntos respecto del valor previo de G. 5.980, según los datos reportados por el mercado local.

El ajuste también se hizo sentir en el segmento interbancario, donde el tipo de cambio marcó G. 5.935, con una disminución de 50 puntos. La diferencia entre ambos valores refleja la dinámica habitual entre operaciones minoristas y transacciones entre bancos, pero el mensaje de fondo es común: el guaraní continúa fortaleciéndose.

La caída de la divisa se suma a una secuencia reciente. Hace apenas dos semanas, el dólar ya había tocado un piso de G. 5.950 en el mercado local, un nivel que refuerza la lectura de una fase de apreciación del guaraní frente a la moneda estadounidense.

Este comportamiento, lejos de ser anecdótico, se inserta en una tendencia de mayor alcance que está reordenando precios relativos y decisiones en el comercio exterior.

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En un año el dólar retrocedió 20%

Los registros históricos muestran que el dólar acumula una caída de 20% frente al guaraní en los últimos 12 meses. Hace un año, la divisa se negociaba alrededor de G. 7.400; hoy, la distancia implica una merma aproximada de G. 1.450 por dólar.

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En términos prácticos, el movimiento significa que se necesitan menos guaraníes para comprar un dólar que un año atrás. En la economía real, esa trayectoria tiende a producir efectos opuestos según el sector: puede aliviar costos de importación, pero también recortar el rendimiento en moneda local de ingresos dolarizados, especialmente los provenientes de exportaciones.

Expectativas a la baja: el mercado ajusta su hoja de ruta para el tipo de cambio

La tendencia descendente no solo se refleja en la cotización diaria: también está moldeando las previsiones. De acuerdo con resultados recientes de la Encuesta de Variables Económicas (EVE) —citada en el contenido fuente—, los agentes económicos redujeron sus proyecciones para el dólar.

Las expectativas predominantes apuntan a que, durante este mes, el tipo de cambio se mantendría en torno a G. 6.000. Para el cierre de año, la estimación se ubica cerca de G. 6.150, por debajo de los G. 6.300 que se esperaban el mes anterior. El recorte sugiere que el mercado está internalizando un escenario de dólar más débil —o guaraní más fuerte— por más tiempo del previsto.

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Exportadores presionan al Banco Central para “equilibrar” el mercado

El fortalecimiento del guaraní, sin embargo, abre un frente de tensión. Según el material provisto, exportadores están reclamando una intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) para “equilibrar” el mercado de cambios ante pérdidas asociadas al efecto cambiario.

La lógica es directa: muchas ventas externas se cobran en dólares, pero los costos y obligaciones se afrontan en guaraníes. Cuando el tipo de cambio cae, cada dólar exportado se convierte en menos moneda local, reduciendo el ingreso efectivo medido en guaraníes. Esa presión sobre márgenes —en un contexto de apreciación sostenida— explica el interés del sector por medidas que amortigüen la caída.

El descenso acumulado del dólar en Paraguay no solo es una cifra de mercado: funciona como señal para decisiones comerciales y financieras. Un guaraní más fuerte tiende a modificar incentivos para importadores y exportadores y, al mismo tiempo, reordena expectativas sobre el comportamiento futuro del tipo de cambio.