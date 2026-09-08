Día de la Industria: por qué el comercio, la logística y los servicios son claves para el sector

Hoy se conmemora el Día de la Industria, un sector clave para la economía de nuestro país. En el marco de esta fecha, el viceministro de Comercio del MIC, Alberto Sborovsky, destacó la importancia de fortalecer varios sectores para acompañar la expansión industrial que se prevé para los próximos años.

El viceministro comentó que el comercio, la logística y los servicios son un “eslabón” dentro de la cadena productiva que posee la industria. Por eso, dijo que están convencidos de que el desarrollo de Paraguay se dará a partir de la generación de valor y el apoyo a las empresas indstriales.

La importancia de los servicios para las industrias

El viceministro señaló que uno de los desafíos es contar con mejores servicios para impulsar la industrialización, especialmente ante la agenda de gestión impulsada por el ministro Marco Riquelme denominada “revolución industrial”, que aseguró “pone presión” sobre todos los eslabones de la cadena.

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En ese sentido, mencionó aspectos relacionados con el talento humano, la logística, los servicios y el área comercial, que deberán acompañar el crecimiento previsto para el sector secundario.

“La eficiencia y la profesionalización de estos servicios son fundamentales para poder atender ese crecimiento industrial que prevemos tener en los próximos años. Dentro de esto, estamos dando una prioridad única a lo que es logística, que es directamente proporcional a la competitividad”, manifestó.

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Menos burocracia en MIC

Por otro lado, Sborovsky explicó que desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) también están trabajando para que el ecosistema comercial sea menos burocrático y permita a las empresas realizar sus operaciones de manera más ágil.

Entre las medidas mencionó la eliminación de algunas licencias previas que, según indicó, no aportan valor, además de la aceleración de los procesos de exportación a través de la Ventanilla Única de Exportación (VUE).

“Estamos en línea con la facilitación a las empresas para que puedan hacer negocios más rápidos y, desde el punto de vista logístico dar los pasos que se necesitan para ser más competitivos”, agregó.

Ordenamiento territorial el desafío para las industrias

En cuanto a los obstáculos que todavía existen entre la industria, el comercio y los servicios y que deberían ser abordados por el Gobierno, Sborovsky señaló la necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial.

Manifestó que uno de los principales “cuellos de botella” está relacionado con que los Municipios cuenten con planes de ordenamiento territorial que permitan definir las zonas destinadas a la instalación de industrias.

“Es fundamental que todos los Municipios se pongan las pilas para que, en el momento que se instale una industria, un colegio o un parque, no se tengan residuos en esas zonas no deseadas”, precisó.

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Añadió que se trata de ordenar para después construir, ya que es muy difícil que, si no existe previsibilidad en términos de instalación de industrias, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, lleguen con sus capitales para instalarse en las zonas industriales.