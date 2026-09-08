Sector textil paraguayo busca generar más valor y empleos

Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), encabezadas por el ministro Marco Riquelme, visitaron el lunes último la empresa Indutex, en el marco de la Semana de la Industria.

En recorrido, según informó la secretaría de Estado, Riquelme destacó la “integración” del proceso productivo de la empresa, la generación de empleo y la necesidad de avanzar hacía una planificación territorial que brinde previsibilidad a las inversiones industriales.

Según informó el MIC, la industria visitada por el ministro opera en el rubro textil y emplea de manera directa a 150 trabajadores aproximadamente y, en forma, indirecta, a más de 500 personas.

En esa línea, el titular del MIC añadió que la empresa tiene capacidad para desarrollar una cadena productiva integrada, que comienza con la importación del hilo mediante el Régimen de Materia, continúa con su transformación en tela y su proceso de teñido, y culmina con la confección de prendas terminadas.

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Genera mayor valor

“Esta integración permite generar mayor valor dentro del país y fortalecer la capacidad de la industria nacional para ofrecer productos terminados de calidad. Actualmente, la etapa de confección emplea trabajadores vinculados al corte, confección y terminación de las prendas”, explicó.

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Agregó que la empresa, que inicialmente se concentraba en la venta de materia prima, incorporó luego la confección de prendas y la comercialización directa al público, además de atender a pequeños emprendedores vinculados con actividades como la serigrafía y el estampado.

“Actualmente cuenta con cuatro tiendas propias, a través de las cuales canaliza parte de su producción, diversificando sus canales de comercialización y fortaleciendo el vínculo con consumidores y pequeños negocios”, añadió.

El sector textil, en crecimiento

En lo que respecta al sector textil, las autoridades señalaron que viene creciendo en los últimos años, tanto con la llegada de nuevas industrias como con la expansión de las operaciones de empresas ya existentes.

Al respecto, el ministro dijo que la industria textil y de confecciones constituye un sector estratégico para Paraguay por su capacidad de generar empleo, agregar valor y desarrollar cadenas productivas.

Resaltó que el objetivo de la cartera industrial es acompañar a las firmas nacionales para que puedan aumentar su escala, incorporar tecnología, fortalecer sus procesos y alcanzar nuevos mercados.

“Todo lo relativo a confecciones textiles, para nosotros, en Paraguay son estratégicos para el Gobierno; son productos que pueden llegar a hacernos una potencia regional y, por qué no, mundial”, afirmó.

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Recorrido por industrias

En el marco de la Semana de la Industria, el ministro Riquelme, acompañado por sus viceministros Javier Viveros, de Industria; Alberto Sborovsky, de Comercio y Servicios; y Eduardo Gustale, de Rediex, realizan un recorrido por las industrias del interior del país y del departamento Central, con visitas previstas hasta mañana, incluisve.