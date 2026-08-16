Expo Capasu 2026 reunirá a más de 120 expositores y pondrá el foco en la transformación del retail

La transformación del supermercadismo y del consumo masivo será el eje de la Expo Capasu 2026, que reunirá a empresas, proveedores, especialistas y referentes del sector el 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol, de la ciudad de Luque.

Retail y consumo masivo: ¿qué tendencias se analizarán?

La edición número 27 del Congreso Encuentro de Capacitación de Retailers se desarrollará bajo el lema “Evolución del retail: Personas, Negocios y Futuro”, con una agenda que abordará los cambios que atraviesa el sector y las herramientas que utilizan las empresas para mejorar su competitividad.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, explicó en entrevista con ABC que la Expo se convirtió en un punto de encuentro para toda la cadena vinculada al retail y al consumo masivo. Señaló que durante los dos días se genera un espacio de networking entre empresas, proveedores y tomadores de decisión.

Más de 120 stands de productos y servicios

“Es la fiesta del consumo masivo, el retail, en donde aglomera a toda la gente interesada en lo que es el mundo retail”, señaló Lezcano a nuestro medio.

Adelantó que la muestra comercial contará este año con más de 120 stands. “La oferta incluirá empresas proveedoras de productos y servicios vinculados al supermercadismo, con lanzamientos de productos que llegarán a las góndolas hacia fin de año”, resaltó.

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Dijo que también participarán firmas relacionadas con servicios de transacciones electrónicas, sistemas informáticos, equipamiento y soluciones para la exhibición de productos, tanto en sectores refrigerados como en góndolas. A esto se sumarán proveedores de servicios vinculados a recursos humanos.

Inteligencia artificial gana espacio en el retail

Uno de los principales temas de la Expo Capasu 2026 será la inteligencia artificial (IA) y su impacto en los negocios. Lezcano señaló que la tecnología será abordada como una herramienta para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones dentro del sector.

“La inteligencia artificial entra a cambiar el negocio como una herramienta que ayuda a que la eficiencia y la eficacia dentro de este negocio sea cada vez más asertiva”, sostuvo.

La agenda de conferencias tendrá la participación de especialistas nacionales e internacionales. La periodista argentina Martina Rua hablará sobre liderazgo en la nueva era tecnológica, mientras que Jean Marc Ziegler abordará el augmented selling y el conocimiento del shopper para transformar las estrategias comerciales.

Otro de los puntos destacados será la conferencia “La Revolución del 5%”, a cargo del consultor argentino Jonatan Loidi, quien analizará qué diferencia a las personas y empresas que consiguen resultados extraordinarios.

Hábitos de consumo y fidelización

Los cambios en el comportamiento de los consumidores también tendrán un espacio relevante durante el congreso.

El consultor uruguayo Mauricio Larrosa presentará un estudio sobre los hábitos de compra en Paraguay. La brasileña Miriam de Paoli abordará las estrategias para identificar y fidelizar a los clientes de mayor valor.

La agenda incluirá además exposiciones sobre el crecimiento de las marcas propias, a cargo del francés Philippe F. Tellier, y sobre estrategias para fortalecer la lealtad del consumidor, con la participación del estadounidense Padelis Paliouras.

El desarrollo del talento será otro de los ejes del encuentro. Fernando Luchetti y Sebastián Kakazu expondrán sobre liderazgo y equipos de alto desempeño, mientras que el empresario paraguayo Rubén Mujica hablará sobre el proceso de transición de emprendedor a empresario.

Expo Capasu espera una alta convocatoria

La convocatoria de visitantes es otro de los indicadores que refleja el crecimiento de la Expo Capasu. Lezcano recordó que la edición anterior registró una cifra récord, con más de 5.000 visitas durante los dos días del evento.

El titular de Capasu destacó que se trata además de un público especializado, con participación de personas vinculadas a la toma de decisiones y con interés en establecer relaciones comerciales dentro de la cadena de valor del supermercadismo.

“Durante dos días, Paraguay se convierte en la capital del retail, concentrando en un solo lugar, la Expo Capasu, a quienes impulsan el presente y el futuro del sector”, afirmó el presidente.

Refirió que la muestra comercial tendrá acceso gratuito para el público, previa inscripción. En tanto, las credenciales para participar del Congreso Encuentro de Capacitación de Retailers estarán disponibles mediante el sitio oficial de la Expo Capasu.

Gobierno y comunicación también estarán en la agenda

Desde la organización se comunicó que la exposición también incluirá espacios de debate sobre el escenario económico y las políticas públicas que afectan al sector.

Uno de los conversatorios reunirá a autoridades del Gobierno Nacional y será moderado por el abogado y exsenador Carlos Mateo Balmelli. El encuentro analizará las oportunidades, los desafíos y las políticas públicas que marcarán el cierre del año y los próximos años de la administración del presidente Santiago Peña.

También se desarrollará un panel con comunicadores e influencers, moderado por el productor y empresario uruguayo Agustín Genovese, con una mirada sobre la manera en que el consumo masivo es comunicado desde los medios y las plataformas digitales.

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