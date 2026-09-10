Paraguay necesita capital humano avanzado para elevar la productividad, afirma experto

El ingeniero Jaime Jara expuso este jueves en el panel “¿Cuál es el Capital Humano que necesita el Paraguay para aumentar la productividad y competitividad en los próximos años?”, en un encuentro ejecutivo realizado en la sede del Centro de Regulación, Normas y Estudio de la Comunicación (Cerneco). La reunión buscó recoger la visión del sector productivo sobre las áreas que deberían ser prioritarias para las próximas convocatorias de Becal.

El presidente de Cerneco, Prof. Dr. Enrique Bendaña, abrió el encuentro y planteó la necesidad de asegurar la continuidad del programa, además de analizar cuánto pueden aportar las universidades paraguayas.

Becal tendrá seis años más de becas

En el comienzo de su panel, Jara explicó que el Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (Becal) lleva once años de ejecución y que tendrá otros seis años de inversión en becas de formación de posgrado, con especializaciones, maestrías y doctorados.

La próxima etapa tendrá áreas prioritarias, a diferencia del esquema anterior, en el que cada postulante podía elegir su formación. “Esto no es gratis, hay que devolver y con intereses”, afirmó Jara sobre el préstamo reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiará esta nueva etapa. El sector productivo tendrá participación en la definición de esas prioridades.

Paraguay tiene un límite para crecer

En esa línea, Jara señaló que el país tiene cada vez menos margen para crecer y que la alternativa está en elevar la productividad mediante tecnología y capital humano especializado capaz de introducirla y adaptarla.

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“Para poder innovar, introducir prácticas de gestión más avanzadas, mayores niveles de eficiencia, necesitamos capital humano avanzado”, sostuvo.

Según los datos presentados, Paraguay mantiene una productividad equivalente al 63% y 62% de la productividad promedio de las empresas de Estados Unidos. Chile se ubica entre el 70% y 80%, según la comparación expuesta. “Paraguay se ha mantenido estable o estancado, depende de cómo ustedes quieran leer”, expresó.

Empresas invierten diez veces menos en innovación

Otro dato expuesto muestra el bajo esfuerzo empresarial en investigación y desarrollo. La empresa promedio paraguaya de manufactura, servicios a la industria y algunas áreas tecnológicas invierte casi 10 veces menos que la empresa promedio latinoamericana.

A la vez, dijo que cerca del 80% de las empresas paraguayas afirma haber hecho algo nuevo en sus procesos o productos. Sin embargo, la inversión para innovar sigue siendo baja frente a sus pares regionales.

“La innovación empresarial proviene de la importación o adquisición de maquinaria y bienes de capital. Este esfuerzo se concentra principalmente en empresas grandes y exportadoras”, remarcó.

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Falta de capital humano frena la innovación

La falta de capital humano para innovar aparece como la principal barrera identificada por las empresas encuestadas en el estudio presentado. La segunda es la fuga de conocimiento, asociada con la salida de trabajadores.

Jara explicó que la antigüedad promedio de los empleados en la industria está disminuyendo.“Si yo soy un empresario, invertir mi plata en formar a alguien que se me va a ir, eso desalienta”, sostuvo.

Según explicó, esta situación constituye una falla de mercado que requiere inversión pública para formar capital humano especializado. “Y de ahí surge Becal y las otras becas”, afirmó.

El país debe anticipar qué profesionales necesitará

El expositor afirmó que, uno de los mayores desafíos será determinar hoy qué conocimientos necesitará Paraguay dentro de varios años. “Para formar personas en el máximo nivel de cualificación, tendríamos que ser capaces de imaginarnos cuáles van a ser las necesidades dentro de seis o siete años”, señaló.

Jara mencionó entre las áreas que ya generan cambios a la inteligencia artificial, la genómica y la proteómica. También advirtió que los ciclos tecnológicos son cada vez más cortos y que los procesos de habilitación y acreditación educativa no avanzan a la misma velocidad.

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Capital humano debe responder al Paraguay 2050

La formación de profesionales debe estar vinculada con la visión de Paraguay 2050, que plantea trabajadores altamente cualificados, una economía innovadora, tecnología de vanguardia y educación de calidad.

Jara sostuvo que el país debe anticipar amenazas y oportunidades vinculadas con cambios tecnológicos, clima, recursos y geopolítica.“Tenemos una cultura reactiva y cuando la papa quema, ahí nos preocupamos”, afirmó. También advirtió sobre la necesidad de anticipar la disponibilidad futura de energía.

Becal busca mayor vínculo con las empresas

Jara explicó que ya se realizaron reuniones con el Club de Ejecutivos, asociaciones empresariales, cámaras de comercio bilaterales y sectores específicos. También hubo encuentros sobre seguridad y defensa, agua y energía, además del equipo económico nacional. “Lo que sí nos está faltando mucho es la voz del empresariado, sector privado”, señaló.

El objetivo es definir qué especialistas, magísteres y doctores necesitará el país para responder a sus desafíos futuros.

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Universidades locales pueden ampliar las becas

A su turno, Bendaña planteó que las universidades paraguayas pueden tener una participación mayor en Becal. Según sostuvo, existen instituciones capaces de ofrecer formación de primer nivel. “Por lo que se paga una beca en el exterior, se pueden pagar diez becas en el Paraguay”, afirmó.

El presidente de Cerneco también pidió analizar la continuidad del programa y sus fuentes de financiamiento.“Nos interesa mucho ver un poco más la supervivencia de Becal”, expresó.

Para Jara, la discusión sobre las próximas becas debe considerar un problema adicional: la capacidad del mercado paraguayo para absorber a los profesionales cuando regresan del exterior. “Hay problemas de absorción, oferta y demanda”, concluyó.