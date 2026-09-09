Dólar en Paraguay: por qué cambió la dinámica del tipo de cambio, según economistas

La dinámica del dólar en Paraguay cambió. La vieja regla de comprar divisas a fin de año e invertirlas a comienzos de la temporada agrícola quedó superada. La diversificación de la producción, la resiliencia ante crisis climáticas y la atracción de capitales internacionales transformaron el comportamiento del tipo de cambio, afirmaron los economistas Raúl Luraghi y Diego Ciongo en entrevista con ABC Color.

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La transformación del ciclo del dólar

El flujo de divisas en el país mantiene una estabilidad inédita a lo largo de los doce meses. La concentración del ingreso de dólares entre febrero y abril perdió exclusividad ante la apertura de nuevos sectores exportadores, explicó Raúl Luraghi, director de Mercados de Itaú Paraguay.

“El flujo de dólares se volvió mucho más estable a lo largo del año. No está más tan concentrado en febrero, marzo o abril, cuando cobrábamos lo de las cosechas”, acotó.

El economista explicó que esta continuidad operativa transformó los hábitos financieros locales. Dijo que quienes poseen guaraníes buscan rendimientos en moneda nacional al 8% o 9% anual en lugar de volcarse de inmediato a la compra de dólares.

Por su parte, explicó que los receptores de divisas prefieren la conversión inmediata al guaraní ante la pérdida de atractivo de la apreciación del billete verde.

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Mapeo de impacto por tipo de cambio

El fortalecimiento de la moneda nacional frente al dólar genera efectos contrapuestos según el sector productivo o comercial:

Inflación externa y el peso de los socios comerciales

La evaluación sobre la competitividad de la moneda local exige una mirada regional. El nivel de precios en los países vecinos determina la capacidad real de comerciar en el exterior.

“Cuando uno evalúa tipo de cambio, no se puede quedar solamente mirando el tipo de cambio interno. Uno es competitivo dependiendo de lo que le pasa a uno y de lo que le pasa a su socio comercial”, refirió el economista de Itaú Unibanco, Diego Ciongo.

Dijo que el ingreso de divisas al mercado responde al crecimiento de las ventas al extranjero, a la calidad de los bienes producidos y al interés de los inversionistas por adquirir deuda en moneda nacional.

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Grado de inversión y modernización financiera

En ese sentido, afirmaron que el apetito del mercado internacional por el guaraní impulsó la emisión de títulos de deuda en moneda local. La creación de la custodia pública en el Banco Central del Paraguay y la disponibilidad de infraestructura privada de valores sostienen la entrada de grandes capitales.

Pilas del mercado: Coordinación entre liquidez cambiaria y emisión de deuda local.

Coordinación entre liquidez cambiaria y emisión de deuda local. Apetito externo: Emisiones internacionales de notas en guaraníes para inversionistas globales.

Emisiones internacionales de notas en guaraníes para inversionistas globales. Desafío regulatorio: Creación de instrumentos financieros a la par de los estándares de mercados desarrollados.

Capital humano y economía del conocimiento

En el contexto del crecimiento económico registrado en Paraguay, también recordaron la necesidad de lograr la diversificación productiva que demanda profesionales especializados en la gestión de datos, modelado con inteligencia artificial y carreras técnicas vinculadas a la industria forestal e industrial.

“La formación de talento técnico representa el pilar estratégico para sostener el crecimiento de la economía en el largo plazo”, concluyó Luraghi.

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