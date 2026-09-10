Industria concentra 16,2% de empleo privado y Central reúne a 41,5% de sus trabajadores

La participación aumenta de forma considerable al observar exclusivamente el empleo privado. De los 1.423.900 trabajadores privados, alrededor de 231.148 estaban ocupados en la industria, lo que representa el 16,2%.

Los datos oficiales también muestran que el sector privado constituye una parte central de la estructura laboral industrial. De los 353.031 trabajadores registrados en esta rama de actividad, los 231.148 ocupados privados representan aproximadamente el 65,5%. Es decir, cerca de dos de cada tres trabajadores industriales forman parte del empleo privado.

La composición por actividades permite dimensionar mejor esta participación. Comercio, Restaurantes y Hoteles concentra el mayor porcentaje del empleo privado con 39,0%; frente al 32,5% que representa dentro de la ocupación total. La industria aparece con 16,2% del empleo privado, por encima de Construcción (12,8%); Finanzas, Seguros e Inmuebles (10,8%); Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca (6,8%); Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (4,5%); y Servicios Comunales, Sociales y Personales (9,5%).

La estructura cambia cuando se considera toda la población ocupada. Servicios Comunales, Sociales y Personales representa el 25,3%; Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca el 12,4%; Industria Manufacturera el 10,8%; Construcción el 8,0%; Finanzas, Seguros e Inmuebles el 6,3%; y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones el 4,2%.

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El perfil sociodemográfico muestra una participación masculina claramente mayor. En el total de la industria, los hombres representan el 66,1% (233.450 personas), mientras las mujeres alcanzan el 33,9% (119.581 trabajadoras).

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La estructura etaria también presenta particularidades. Entre todos los trabajadores industriales, el grupo de 30 a 44 años concentra el 39,7% (140.098 personas), mientras quienes tienen entre 15 y 29 años representan el 29,6% (104.628 ocupados). En el sector privado, ambos grupos adquieren todavía mayor importancia: las personas de 30 a 44 años representan el 43,3% (100.139 trabajadores) y las de 15 a 29 años alcanzan el 39,2% (90.504 ocupados).

En contraste, los trabajadores de 45 a 59 años representan el 19,8% del empleo industrial total, pero solo el 14,2% del segmento privado. Los mayores de 60 años también reducen su participación, desde el 10,8% del total industrial.

La localización del empleo manufacturero confirma una marcada característica urbana. El 76,0% del total de trabajadores industriales vive en zonas urbanas, proporción que alcanza el 76,5% entre los ocupados privados. El área rural concentra el 24,0% y 23,5%, respectivamente.

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La distribución territorial muestra, además, una fuerte concentración en Central, donde se encuentran 137.050 trabajadores industriales, equivalentes al 38,8% del total. Dentro del empleo privado manufacturero, el departamento reúne 95.970 personas o el 41,5%.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.