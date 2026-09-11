Ministro de Industria destaca el salto tecnológico de empresas paraguayas

A través de visitas a varias empresas que se desempeñan en el sector secundario del país, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, completó ayer jueves la agenda oficial que desarrolló a lo largo de la semana en el marco del Día de la Industria, que se celebró el último martes 8 de este mes.

De acuerdo con lo compartido, el titular del MIC visitó la industria Germany, donde recorrió las instalaciones de la firma.

Riquelme comentó que la empresa cuenta con 35 años de trayectoria, genera empleo para más de 150 personas y desarrolla empaques con soluciones que se adaptan a las necesidades técnicas de los productos.

Lea más: Así es el mapa de la industria paraguaya que busca impulsar nuevas inversiones

Impresión para el mercado local e internacional

A su vez, genera prototipos con equipos específicos para determinar su funcionalidad. Entre sus productos se encuentran cajas para alimentos en general, cajas para productos, displays, packaging para diferentes rubros, productos microcorrugados y etiquetas.

“Germany evolucionó hasta convertirse en una industria equipada con tecnología y maquinaria proveniente de Suiza, Alemania e Israel, con capacidad para producir soluciones de impresión de alta calidad para el mercado nacional e internacional”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Revolución industrial

Añadió que la revolución industrial no se limita a la incorporación de nuevas máquinas, sino que implica un cambio de mentalidad y confianza en las capacidades nacionales.

También acompañó a las autoridades del MIC el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, quien valoró el nivel tecnológico y productivo de la planta y lo vinculó directamente con la transformación industrial que necesita el país.

Lea más: Día de la Industria: ministro de Industria revela qué necesita el sector para seguir creciendo

“Empresas como Germany pueden convertirse en plataforma para proyectar productos paraguayos hacia mercados internacionales, especialmente ante las oportunidades que podría generar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, concluyó.