Pollos Don Juan fortalece su cadena productiva

Más competencia exige eficiencia

Héctor Segovia, gerente comercial de Pollos Don Juan, señaló que la llegada de nuevos competidores incrementará la oferta de carne avícola y obligará a las empresas locales a ser más eficientes. “Esto obligará a las empresas locales, ya existentes, a ser más eficientes por el lado de los costos, así como también a buscar nuevos mercados, ya sea internos como externos”, sostuvo.

Ante este escenario, consideró fundamental que el Gobierno fortalezca la lucha contra el contrabando y, al mismo tiempo, incentive la producción nacional. A su criterio, las empresas paraguayas que llevan décadas invirtiendo y generando empleo necesitan acompañamiento para seguir creciendo.

Energía solar para reducir costos

Como parte de su estrategia de eficiencia y sostenibilidad, la empresa realizó fuertes inversiones en energía solar en su cadena productiva. La tecnología fue incorporada en las granjas avícolas, la planta de balanceados, el frigorífico y, más recientemente, en los locales de venta.

Segovia explicó que el objetivo es abaratar los costos de producción, pero también avanzar en el compromiso ambiental de la compañía. La incorporación de energías renovables forma parte de una visión que busca combinar competitividad con prácticas más sostenibles.

Más de 80 productos

Indicó que además de los cortes tradicionales, como muslo, ala y pechuga, Pollos Don Juan cuenta con una oferta de más de 80 productos, entre apanados, chacinados, formados y elaborados listos para consumir.

La empresa apunta a acompañar las necesidades de las familias paraguayas con productos de valor agregado y de alta calidad, destinados a los encuentros y asados de los fines de semana.

Red comercial y generación de empleo

La apuesta al consumidor local se refleja en una red de 15 locales propios y más de 35 distribuidores tercerizados. La marca está presente en Asunción, San Lorenzo, Luque, Ñemby, Limpio, Villa Elisa, Itá, Capiatá, Coronel Oviedo, Minga Guazú y Cambyretá.

Cuenta con 750 colaboradores directos y su cadena productiva genera miles de empleos indirectos vinculados con granjas, logística, monitoreo, administración, proveedores y puntos de venta.

Bioseguridad y abastecimiento

Para proteger la producción ante amenazas sanitarias, la empresa aplica las medidas de bioseguridad establecidas por Senacsa, incluyendo restricciones de acceso, limpieza y desinfección y monitoreos sanitarios periódicos.

Asimismo, adquirió una planta de acopio de granos en Tavapy para acercarse a los productores de maíz y concretar negociaciones convenientes para ambas partes.

Segovia destacó, finalmente, el compromiso de los colaboradores y reafirmó la intención de seguir buscando la excelencia en productos y procesos.