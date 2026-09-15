Marca País avanza con 43 nuevas licencias

Durante la entrega de 43 licencias de Marca País y la renovación de otras nueve, ayer, lunes, autoridades del Gobierno destacaron la importancia de fortalecer la identidad nacional para posicionar a Paraguay en los mercados internacionales.

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, mencionó que la Marca País debe convertirse en una política de Estado y que el sector privado debe “embanderarse”. Comentó que buscan que la iniciativa continúe en crecimiento y desarrollo para consolidar la “marca Paraguay”.

Sostuvo que la iniciativa debe funcionar como un respaldo para las empresas paraguayas que buscan proyectarse hacia nuevos mercados y como una identidad común para comunicar al mundo qué representa Paraguay.

Las nuevas y renovadas licencias corresponden a empresas, emprendimientos, productos y proyectos vinculados a sectores como alimentos y bebidas, energía y biocombustibles, tecnología, turismo, indumentaria y diseño, servicios y productos con identidad nacional.

Lea más: Empresas con salto tecnológico

Licencias nuevas

Las empresas que obtuvieron las licencias son: Lactolanda, Maahsa, Tres Leones, Luminotecnia, Capace, Kemsa, Gimsa, Editorial Atlas, Nice, Indio, Nanotek y Super Spuma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así también, el Gran Hotel del Paraguay, Fluit Vitamine Water, Lievito, Netlogic, Maestro, VRO Pardo, Dulcitas Capri (Napoli), Kurundu (Gitex), Carolina Giret (Gitex), Maura Martí, Ecocur, Casa María.

Además se suman a este logro Ña Eustaquia, Wisner Chocolates, Toni Gie, Tissé Bio Care, Hydro-Sonidos de la Tierra, Unión Industrial Paraguaya (UIP) con Paraguayo Como Vos, Germany Packaging, Holy Home, Ironman Asunción, Yerba San José.

Licencias renovadas

Bolpar, Hilagro S.A., VMA, Inpasa del Paraguay S.A., Tatakua, María Sonia Gauto, Morena Toro, Felipa Home, Mango Rojo.

Riquelme manifestó que actualmente más de 150 empresas cuentan con la citada licencia, con las que se busca concretar este proceso de construcción de la identidad, de manera que Paraguay pueda servir a largo plazo como una plataforma para posicionar sus marcas.

“Paraguay está creciendo en dos indicadores. Por un lado, el indicador de Soft Power (poder blando) donde subimos seis posiciones y también el Global Leader in Sports (Líder en Deportes). Por supuesto, el rally ayudó a que escalemos cuatro posiciones de un año a otro”, comentó.

Foro Iberoamericano de Marcas País 2026

Asimismo, durante el acto se anunció el lanzamiento del Foro Iberoamericano de Marcas País 2026, una nueva instancia de cooperación regional que reunirá a las estrategias de Marca País de distintos países de Iberoamérica para intercambiar experiencias y fortalecer acciones conjuntas de posicionamiento internacional.

Lea más: Paraguay está de moda. ¿Y ahora qué hacemos con esa atención?

El viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Eduardo Gustale, mencionó que el foro contará con la presencia de 17 delegaciones de representantes de Marca País, además de expertos tanto del ámbito de las políticas públicas como del sector privado.

Señaló que este evento de clase mundial y se desarrollará por primera vez en el país, por lo que invitó a las empresas, tanto licenciatarias como aquellas que buscan obtener la licencia de Marca País, a participar de la actividad, que se realizará del 16 al 18 de noviembre de este año.