Mariscal inicia una nueva etapa con la apertura de su nueva expansión Central Mariscal

En el año de su 30° aniversario, Mariscal inicia un nuevo capítulo de su historia con la puesta en marcha de Central Mariscal, su nueva expansión, que amplía el centro urbano e incorpora nuevos espacios corporativos, gastronomía y experiencias que se integran a la propuesta existente.

El primer hito de esta nueva etapa ya es una realidad con la apertura de Rayuela, el primer restaurante habilitado en la nueva zona gastronómica y el comienzo de una serie de aperturas que se desarrollarán progresivamente durante los próximos meses.

Esta transformación coincide con la celebración de las tres décadas de Mariscal bajo el concepto “30 años haciendo camino”, una campaña que reconoce el recorrido construido junto a las personas y la ciudad y, al mismo tiempo, pone la mirada en todo lo nuevo que comienza a formar parte de Mariscal.

Un ecosistema para trabajar, vivir y disfrutar la ciudad

Uno de los principales componentes de la expansión es Central Mariscal, la nueva torre corporativa, concebida como una propuesta que va más allá de los metros cuadrados de oficinas.

La torre combina espacios corporativos y amenities de primer nivel con un entorno que concentra gastronomía, servicios, compras, entretenimiento y espacios de encuentro. Todo esto integrado al shopping y al Barrio Mariscal, consolidando un ecosistema donde la experiencia se extiende mucho más allá de la jornada laboral.

A este desarrollo se suman las torres residenciales More Mariscal 1 y More Mariscal 2, actualmente en proceso de entrega, y More Mariscal 3, en proyecto, incorporando también el componente residencial a esta nueva forma de vivir Mariscal. Los proyectos residenciales son de la empresa Altius Group.

El resultado es una propuesta que reúne trabajo, vivienda, gastronomía, compras, servicios, entretenimiento y experiencias en un mismo entorno, dentro del Barrio Mariscal, el barrio más caminable de Asunción, en un ambiente seguro, agradable y pensado para disfrutar la ciudad a pie.

Rayuela abre el camino a una nueva propuesta gastronómica

La nueva zona gastronómica comienza a cobrar vida con Rayuela, una propuesta que nace de la convicción de que Paraguay posee los ingredientes, la estacionalidad y la riqueza cultural necesarias para desarrollar una experiencia culinaria de clase mundial.

Al frente de su cocina se encuentra la chef Tatiana Czajkowski, cuya trayectoria incluye experiencias en Dubái, Mónaco, Washington DC y Buenos Aires, además de haber formado parte de cocinas distinguidas con estrellas Michelin.

Su cocina toma como punto de partida la estacionalidad y la materia prima en su estado más puro, combinando la identidad del producto local con una mirada contemporánea de alta cocina.

Rayuela propone así una experiencia que busca reinterpretar ingredientes conocidos, jugando con sus formas y texturas y poniendo al producto en el centro de una experiencia diferente.

Nuevas aperturas entre septiembre y noviembre

Rayuela es el primer paso de una apertura progresiva de la nueva zona gastronómica. El Café de Acá será el segundo local en sumarse, con su apertura prevista para las últimas semanas de septiembre.

Entre octubre y noviembre está prevista la incorporación progresiva de Il Migrante, Kessel, Mozzafiato – Quattro D, Mercato La Caoba y Casa Ozama, entre otras propuestas que ampliarán la oferta gastronómica de Mariscal.

La propuesta busca generar actividad durante distintos momentos del día: desde el desayuno y un café hasta almuerzos de trabajo, encuentros, after office, cenas y experiencias para disfrutar también durante las noches y los fines de semana.

30 años haciendo camino

La apertura de esta nueva etapa coincide con un momento especialmente significativo para Mariscal. Durante 2026, el centro urbano celebra sus 30 años con una agenda de eventos, propuestas gastronómicas, cultura y experiencias que continuará desarrollándose durante los próximos meses.

Bajo el concepto “30 años haciendo camino”, Mariscal celebra su historia sin dejar de mirar hacia adelante.

Central Mariscal, la nueva propuesta gastronómica, las torres residenciales y las experiencias que comienzan a ocupar estos nuevos espacios representan el próximo capítulo de esa historia: la evolución de Mariscal hacia un ecosistema urbano cada vez más completo, conectado con su barrio y con las nuevas formas de vivir la ciudad.

A 30 años de su apertura, Mariscal no solo celebra el camino recorrido. Sigue creciendo, transformándose y creando nuevas razones para venir, trabajar, vivir, encontrarse y quedarse.

Mariscal. 30 años haciendo camino.

Sobre Mariscal

Mariscal es una unidad de Penta S.A., parte del Grupo Azeta, y celebra en 2026 sus 30 años de historia. En esta nueva etapa continúa evolucionando como un centro urbano que integra comercio, gastronomía, oficinas, residencias, servicios, entretenimiento y espacios de encuentro, conectado con la vida del Barrio Mariscal y la ciudad de Asunción.

Sobre Penta S.A.

Penta S.A., parte del Grupo Azeta, desarrolla, opera, administra y comercializa centros comerciales y proyectos urbanos en Paraguay. Su portafolio incluye Mariscal, Del Sol, Mariano y Plaza Norte, además de desarrollos corporativos, residenciales y de usos mixtos orientados a crear nuevos espacios de encuentro y experiencias para las ciudades.