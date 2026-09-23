Ecommerce Day Paraguay anticipa cómo la IA está cambiando el comercio

La inteligencia artificial, el comercio unificado y los nuevos modelos de retail son “tres fuerzas” que están cambiando profundamente la manera de hacer negocios, explicó Daisy Britos, gerente general de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace). Estos serán algunos de los principales ejes del eCommerce Day Paraguay 2026, que reunirá mañana jueves a referentes nacionales e internacionales del sector.

Britos manifestó que la expectativa para esta edición es reunir nuevamente a los principales protagonistas del ecosistema digital del país y generar una conversación sobre hacia dónde está evolucionando el comercio y cómo debemos prepararnos para lo que viene.

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Los temas que se profundizarán

Sostuvo que la edición tendrá una agenda muy enfocada en las transformaciones que ya están viendo en los negocios: inteligencia artificial aplicada, comercio unificado, nuevos modelos de retail, marketing y publicidad digital, logística y última milla, medios de pago, innovación y casos de empresas que están transformando su manera de relacionarse con el consumidor.

Además, señaló que tendrán expositores nacionales e internacionales y una mirada regional que permitirá conocer qué está sucediendo en otros mercados y qué oportunidades pueden trasladarse a Paraguay.

Inteligencia artificial y nuevos hábitos de consumo

La gerente acotó que la inteligencia artificial está impactando prácticamente toda la cadena, desde el marketing y la atención al cliente hasta el análisis de datos, la personalización, la productividad y las operaciones.

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“Al mismo tiempo, el consumidor ya no piensa necesariamente en online (en línea) y offline (fuera de línea) como dos mundos separados. Puede descubrir un producto en redes sociales, consultar por WhatsApp, visitar una tienda física y terminar comprando desde su celular. Por eso hablamos de comercio unificado: integrar canales, datos, pagos, logística y experiencia del cliente”, indicó.

Destacó que cuando se habla de nuevos modelos de retail se hace referencia a las empresas que están repensando cómo venden y cómo se relacionan con un consumidor mucho más informado, conectado y exigente.

La mirada puesta en 2030

Esta edición tendrá la mirada puesta en 2030, ya que, según señaló, hablar de ese año ya no implica pensar en un futuro lejano.

“Estamos a pocos años y la velocidad con la que están cambiando la tecnología, los hábitos de consumo y los modelos de negocio nos obliga a empezar hoy esa conversación”, indicó.

La gerente sostuvo que desde Capace creen que Paraguay tiene una gran oportunidad de acelerar su transformación digital.

Expresó su deseo de que el eCommerce Day no sea solamente un espacio para hablar de lo que está pasando hoy, sino también para preguntarse qué se quiere que sea el comercio paraguayo en los próximos años, qué capacidades necesitan desarrollar las empresas y cómo prepararlas para competir en un mercado cada vez más digital y global.

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Oportunidades de negocio

El evento generará un encuentro entre CEOs, retailers, marcas, proveedores tecnológicos, emprendedores y startups.

“Esperamos que de ese encuentro surjan conexiones, oportunidades de negocio. Una empresa puede conocer una nueva solución tecnológica, una startup puede conectarse con una gran compañía, un emprendedor puede descubrir herramientas para escalar su negocio y los líderes pueden conocer experiencias que ya están funcionando en otros mercados”, apuntó.

El evento

El eCommerce Day se desarrollará este 24 de septiembre en el auditorio del Banco Central del Paraguay (BCP), de 09:00 a 14:00. El acceso es gratuito y se trata de una iniciativa regional del eCommerce Institute, coorganizada localmente por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).