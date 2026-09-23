Negocios
23 de septiembre de 2026 a la - 19:46

Flipping en el centro: comprar, reciclar y vender

Aunque se puede hacer flipping en cualquier barrio, la mayor oportunidad está hoy en el centro histórico de Asunción, según Ayala.
Aunque se puede hacer flipping en cualquier barrio, la mayor oportunidad está hoy en el centro histórico de Asunción, según Ayala.

Comprar inmuebles subvaluados a bajo precio, invertir en su renovación y volver a colocarlos en el mercado abre una oportunidad de negocio en el centro histórico, donde la brecha de valores, los incentivos y la inversión pública crean margen para este modelo inmobiliario.

Por Tavo Ayala (*)
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Hay un tipo de negocio inmobiliario que no depende de que el mercado suba: depende de tu capacidad de transformar la propiedad antes de venderla. Se llama “flipping” –comprar, reciclar y vender– y en el centro de Asunción encuentra un terreno particularmente fértil para practicarlo.

El centro concentra algo que ninguna zona nueva puede fabricar de un día para el otro: infraestructura construida, plazas, escuelas, patrimonio arquitectónico con carácter y la cercanía inmediata a la Costanera.

En los últimos años, el Estado impulsó inversiones clave en el área, como el cableado subterráneo, US$ 105 millones del MOPC en obras para el centro histórico y una ordenanza municipal que reduce hasta un 52% el impuesto inmobiliario; lo que le falta es cuidado privado. Esa combinación –valor real, inversión pública y precio bajo– es exactamente donde el flipping encuentra su margen.

Cómo funciona el modelo

La lógica es simple de explicar y exigente de ejecutar: comprás una propiedad subvaluada o a reciclar por debajo de su valor potencial; invertís en una reforma integral inteligente en estructura, instalaciones y diseño; y volvés a volcarla al mercado como un producto a estrenar, a su valor real de tasación. Tu ganancia es la diferencia entre el precio de venta y la suma de la compra, más el costo de obra.

La ganancia se asegura en la compra

En el house flipping, la rentabilidad no proviene de especular a futuro esperando que la zona suba de precio. El margen se construye desde el primer día al detectar inmuebles con “descuento por deterioro”: oportunidades donde el costo de reforma es significativamente menor al valor final del activo.

Tres variables definen la rentabilidad real de la operación:

  • El precio de entrada: el margen se asegura en la compra. Adquirir una propiedad sobrevaluada bajo la premisa de “reciclar” es el tropiezo más recurrente del principiante.
  • El costo real de la reforma: subestimar el presupuesto de obra destruye cualquier margen. Resulta indispensable proyectar con profesionales experimentados, números conservadores y un colchón para imprevistos.
  • El uso final del activo: un inmueble no vale lo mismo como vivienda, oficina o local comercial. Definir el perfil del comprador antes de la adquisición diferencia una remodelación estratégica de un gasto innecesario.

Por qué el centro y sus números

Aunque se puede hacer flipping en cualquier barrio, la mayor oportunidad está hoy en el centro histórico de Asunción. En barrios como Catedral, General Díaz, La Encarnación y San Roque, una casona a remodelar cotiza entre US$ 500 y US$ 800 el m², frente a los US$ 1.000 a US$ 1.400 m² de un edificio a estrenar en la misma zona, o los US$ 1.800 a US$ 2.200 m² del eje corporativo.

Esta brecha implica menor capital de entrada y alto potencial de revalorización, impulsado por una alta demanda de alquiler (estudiantes, funcionarios y Airbnb). Además, si bien muchas casonas poseen protección patrimonial que limita reformas de fachada, a cambio existen exenciones tributarias que favorecen al desarrollador.

Para dimensionar el negocio: una casona a reciclar ronda los US$ 500 por m² y una obra integral US$ 350 m², sumando un costo total de US$ 850 por m². Vendida y reciclada a US$ 1.200 por m² deja un margen del 30% al 40% sobre el capital invertido en un ciclo de 6 a 18 meses.

El centro de Asunción no está en decadencia; está lleno de metros cuadrados con valor dormido. El negocio es saber comprar, transformarlo rápido y recuperar tu capital.

*Socio Fundador - Ochenta SA.