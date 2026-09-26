Menor ritmo en utilidades bancarias que sumaron US$ 631 millones hasta agosto

De acuerdo con los datos oficiales del boletín financiero publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) las intermediarias siguen acumulando utilidades, pero a un ritmo menor del que venían creciendo en periodos anteriores. Del informe se des­prende que las utilidades del sistema sumaron G. 3,734 billones, unos US$ 631millones al cambio actual.

Las ganancias de las entidades bancarias representan un incre­mento inferior al 1 %, comparando con el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra registrada fue de G. 3,702 billones. Aunque la cifra de crecimiento es mínima, se revirtió la tendencia negativa que arrastró por dos meses consecutivos en el evolutivo de las ganancias.

El desempeño de las utilidades se explica por la evolución del negocio tradicional de los bancos, como la captación de depósitos y colocación de créditos, en un escenario en el que la actividad económica y el costo del dinero inciden directamente tanto en los ingresos financieros como en el nivel de previsiones por riesgo crediticio.

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Margen de intermediación sigue dinámico

Según se puede observar en un reciente informe financiero del BCP, el margen de intermediación financiera (promedio que cobran los bancos por préstamos, menos lo que pagan por los depósitos) al mes de julio llegaba al 9,65%, lo que reflejaba un desempeño dinámico en el negocio financiero. En términos simples, el menor ritmo de crecimiento de las utilidades no se explica por menor actividad financiera, sino por el peso creciente de los costos y, en particular, de las reservas que las entidades apartan para cubrir potenciales impagos.

Menos ingresos por colocaciones de IRM

Uno de los recursos importantes para el sector financiero y que lo obtiene sin mayores riesgo, es el que proviene de los intereses cobrados por la captación de Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central del Paraguay (BCP)

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Los bancos recibieron del BCP al mes de julio de presente año intereses por valor de G. 328.726 millones (US$ 55 millones) que representa una leve disminución del 2% en comparación a los intereses obtenidos por dicha colocación en el mismo periodo del año 2025, de acuerdo con los datos de la entidad monetaria central. Esta baja también incidió en los menores ingresos que obtuvieron los bancos en el periodo.

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